Hospital de Mérida está negando atención médica a mujeres que están a punto de dar a luz

Familiares de mujeres embarazadas que acuden al Hospital Materno Infantil de Mérida, denunciaron que personal médico se ha negado a atender a féminas, pese a que algunas ya están a punto de parir.

A la Redacción de Diario La Verdad Yucatán llegó una denuncia por parte de la prima de una afectada, quien señaló que su familiar lleva tres días ingresada en el Materno Infantil y los doctores se niegan a atenderla.

Familiares de las afectadas, señalan que personal médico pone pretextos para no dar la atención.

De acuerdo con la denunciante, personal médico del hospital le informa a la futura madre como a sus familiares que todavía faltan varias semanas para que nazca su bebé, cuando la mujer ya hasta tiene contracciones.

La mujer, quien habló anonimamente por miedo a represalias, señaló que su prima no es la única en esta situación, ya que hay muchas más mujeres que están pasando por lo mismo, lo cual podría ser riesgoso para los bebés.

Familiares de las afectadas denunciaron la pésima atención en el Materno Infantil de Mérida.

Cuestionada sobre el por qué el personal médico no pasa a su prima al quirófano para poder realizar el parto, la informante dijo que primero les notificaron que no habían camas y después que todavía no podía nacer el bebé.

Sin embargo, señaló que mientras algunas son atendidas, otras deben esperar, mientras que otras son trasladas al Hospital O’Horán para dar a luz, situación que la denunciante calificó como decepecionante.

A cuenta gotas están atendiendo a las mujeres que están a punto de dar a luz.

Agregó que de seguir con estas prácticas, personal médico del Materno Infantil podrían estar incurriendo en negligencia médica, ya que el trato es injusto para la madre, mientras que a los bebés los ponen en riesgo.