Hospital O’Horán de Mérida tiene sobrecupo de enfermos y falta de personal

Miguel Óscar Sabido Santana, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), indicó que en el inicio de las supervisiones que realiza el organismo a ocho nosocomios del Estado, se ha podido detectar que las condiciones en las que se encuentra el Hospital General Agustín O’Horán de Mérida no son las adecuadas.

En ese sentido, indicó que, a partir de la pandemia del Covid-19 se han recrudecido las limitantes al interior del Hospital, los cuales deben ser atendidos de forma urgente, y entre entre esas problemáticas destacó que el mobiliario no es suficiente; falta de personal, además de que las instalaciones del nosocomio están descuidadas.

“Lo principal es la atención a los usuarios. Tienen un sobrecupo excesivo que no es nuevo, pero con la pandemia (del Covid-19) se ha recrudecido. Entonces, de pronto encontramos hasta 120 pacientes en el área de urgencias, además del mobiliario, las camillas, los espacios para su atención no es suficiente y no es adecuado”, indicó.

El Hospital O'Horán tiene un problema de sobrecupo de años, comentó la Codhey.

Agregó que lo anterior es un pequeño avance de lo que ha detectado el área que realiza estas supervisiones a ocho hospitales de Yucatán, para que se pueda plasmar en un informe, se puedan hacer las observaciones y requerimientos con la intención de que se mejore ante este tipo de problemas y con ello se mejore la atención a los usuarios.

Cuestionado sobre si los otros siete hospitales a los que se realizan estas supervisiones tienen los mismos problemas que el Hospital General Agustín O’Horán, Sabido Santana indicó que no tenía la información a la mano, pero en comparación con el Hospital Materno de Mérida, dijo que éste último tenía los mismos problemas, incluso, tenía menos deficiencias.

"Las carencias son menores porque el Hospital relativamente es nuevo. Entonces, está en mejores condiciones, además de que el número de pacientes es menor, pero el Hospital O'Horán de Mérida tiene, de muchos años para acá, un sobrecupo, entonces, creo que las condiciones son distantas, pero bueno, vamos a hacer las supervisiones a los ocho hospitales", dijo.

Soluciones a los problemas del Hospital O'Horán

El Hospital O'Horán de Mérida tiene varios problemas que con la pandemia del Covid-19 se agravó.

Señaló que todas las carencias y sugerencias que se vayan a realizar a los ocho nosocomios de Yucatán que están siendo supervisados, se verán plasmados en un reporte que deberá ser dado a conocer antes de que finalice el presente año. "Yo creo que a mediados de diciembre ya debemos de haber terminado todas estas supervisiones", puntualizó.

Ante la gestión que está realizando Mauricio Vila Dosal para la construcción de un nuevo Hospital O'Horán, Sabido Santana consideró que más que una solución al problema del actual nosocomio, es una necesidad, sobre todo porque la población en el Estado ya creció, además de se atiende a pacientes de todo el sureste del país, incluso, de Belice.

"Es un hospital que tiene mucha demanda (y) que la gente que trabaja allá no se da abasto con los servicios. Creo que pudiera ser una solución", dijo el entrevistado, quien además agregó que se deben hacer protocolos que faciliten la otorgación de servicios médicos en centros de salud, para que no llegue siempre al Hospital O'Horán.

