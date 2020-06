Hospital O’Horán de Mérida niega atención médica a joven y muere en una ambulancia

Un joven murió en el interior de una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, luego de que el Hospital Agustín O’Horán de Mérida le negó atención médica, denunció la madre del occiso.

A través de un vídeo de Facebook, el portal de noticias “Eco Yucatán” entrevistó a una madre de familia que lloraba afuera del Hospital O’Horán de Mérida, quien denunció que el nosocomio no quiso atender a su hijo enfermo.

La madre mencionó que su hijo arrastraba desde hace mucho tiempo una enfermedad en los pulmones, motivo por el cual recibía de forma constante nebulizaciones, pero a las siete de la mañana de hoy empezó a sentirse mal.

Tras pedir ayuda, la mujer mencionó que debido a la pandemia del coronavirus, la ambulancia con el número Y-20 no lo quería trasladar al hospital, aunque finalmente aceptó, pero al llegar a la clínica el joven murió en la espera.

La mujer, quien dijo que es de la comisaría de Cholul, al norte de Mérida, señaló que su hijo estuvo más de 30 minutos esperando atención médica, pero el guardia de seguridad le negó la entrada a la ambulancia de la SSP.

"Nos dijeron que no había camas, que no había doctores, que no hay oxígeno. Ya no lo meterieron (al hospital) y pues falleció mi hijo".