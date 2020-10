Homenaje a 1700 integrantes del personal médico de Yucatán

La Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó una ceremonia en el marco del Día de las Médicas y los Médicos para reconocer la labor de las 1774 médicas y médicos del estado.

Durante esta ceremonia llevada a cabo en el teatro del IMSS “Joaquín Jiménez Trava” de Mérida, se entregaron 19 galardones al personal destacado por su labor en la atención y servicio otorgado a la derechohabiencia.

Un merecido homenaje fue el que efectuó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a más de 1700 médicas y médicos de Yucatán.

La Verdad Noticias ha informado de manera puntual el reconocimiento que la sociedad de Yucatán ha brindado a todo el personal médico que es considerado pilar y fuerza determinante para la atención que se brinda.

En este evento se señaló que esto incluye a quienes cumplen con su labor en las UMF, hospitales de Segundo Nivel, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y hasta aquellos que bajo condiciones complejas salvaguardan la salud de los habitantes en medios rurales y los rincones más apartados.

Merecido homenaje a personal médico de Yucatán

Durante el evento se destacó que las y los médicos que forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social otorgan atención a más de la mitad de la población yucateca y cumplen con gran compromiso su labor día a día.

La doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, titular de la Oficina de Representación estatal, manifestó que estos especialistas cumplen esta labor sobre todo en estos momentos, pues se encuentran haciendo frente a la actual emergencia sanitaria.

De igual forma, se presentaron los tres médicos del Instituto en la entidad que resultaron acreedores a la Condecoración “Miguel Hidalgo”, grado Banda, la más alta presea que otorga el estado mexicano para premiar a estos profesionales de la salud de hospitales Covid del sector público que destacaron por sus conductas ejemplares.

En el evento realizado en el teatro del IMSS “Joaquín Jiménez Trava”, estuvieron representantes de la UMAE y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El Dr. Orlando Paredes Ceballos, del Hospital General Regional (HGR) No. 1; Dr. Eusebio Castro Martínez, médico residente de segundo año del curso de especialización de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 59, y el Dr. Óscar Daniel Guzmán Arredondo, médico de la UMF No. 59, fueron los galardonados por el Gobierno federal.

Durante el evento también estuvieron presentes el Dr. Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas; la Dra. Sulim Landa Ortega, representante del Programa IMSS-Bienestar; Dra. Adriana Florencia Serrano Mex, médica de base.