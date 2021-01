Hombre pide ayuda en Mérida para cumplir el sueño de su vida: poder caminar

En el Centro Histórico de Mérida hay muchas personas que piden limosna, pero entre ellas hay una historia en especial, que protagoniza Leopoldo Gómez, quien tiene el sueño de volver a caminar.

Leopoldo presenta un problema en la columna vertebralque lo dejó sin poder caminar desde que tenía un año, el cual fue provocado por la picadura de una araña, lo que lo limitó en varios aspectos.

Debido a su prematura discapacidad, el hombre, quien pide limosna en la calle 65 entre 56 y 58 del Centro Histórico de Mérida, sale a las calles ha pedir caridad y así juntar para una operación.

El hombre es originario de Colima y llegó a Mérida el año pasado y en su cuerpo lleva los los letreros donde explica que necesita de una operación más, ya que lo han intervenido dos ocasiones anteriores.

El hombre pide caridad para costear una cirugía que lo ayuda a caminar.

"Desde niño no he podido moverme. Tenía un año de nacido cuando me picó una araña justo cuando daba mis primeros pasitos, pero no valió", comenta el hombre quien ha costeado sus operaciones.

"Llevo dos operaciones. La primera me costó 200 mil pesos y la segunda 50 mil. Ambas las he costeado con la ayuda de la gente, del dinero que me dan en las calles", comenta Leopoldo Gómez en entrevista.

Agrega que tiene un año viviendo en Mérida y sólo se mueve en su silla de ruedas, la cual es prestada, motivo por el cual pide la ayuda de la gente si le cooperan para comprarse una y así moverse mejor.

Leopoldo dice que su tercera operación será en mayo próximo y para ello necesita 250 mil pesos para que pueda acudir a México y ser intervenido, cirugía que él costeará como las otras dos anteriores.

Caridad de la gente puede lograr que camine

"Lo que quiero ahora es que la gente me apoye, mi mayor sueño es algún día caminar, quiero saber lo que es caminar, mi sueño es moverme", expresó el hombre, quien también es víctima de robo.

Hace unos meses una muchacha le robó 70 mil pesos que tenía ahorrados y aunque demandó, las autoridades no le hicieron caso a su demanda, por lo que ahora está en ceros y pidiendo ayuda.

La Verdad Noticias informa que Lepoldo vive en la calle 75 con 62 y 64, número 508 del Centro de Mérida, pero si deseas ayudarlo, puedes visitarlo o comunicarte con él al número: 9992-365-809.

