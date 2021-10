Hombre paga $320 por un ‘pib fit’ en Mérida y se siente estafado

A través de redes sociales un hombre de Mérida lamenta un ‘pib fit’ que adquirió por $320.

El afectado se identifica como Jorge E., quien a través de un grupo de vecinos del fraccionamiento ‘Las Américas’ compartió una foto del pequeño mucbipollo que adquirió por $250.

Este hombre manifestó que jamás volvería a pedir a Koan.Mid, un restaurante que presuntamente vende comida fit.

El restaurante ofrece el pib en $250.

En la foto se puede apreciar el tradicional mucbipollo que se consume durante las fiestas de difuntos en Yucatán, el cual dejó mucho a desear, ya que se veía muy reducido de tamaño.

Si bien en la publicación del restaurante explican que las medida es de 15 x 20 centímetros, en la foto no se ve llenó el molde y además se ve encogido.

El restaurante anuncia que este ‘pib’ tiene un costo de $250 y es una versión tradicional y saludable.

Reacciones en redes por ‘pib fit’

Las reacciones no se hicieron esperar.

Luego de que el quejoso compartiera su mala experiencia, los comentarios no se hicieron esperar y rápidamente varios usuario comenzaron a hacer sus recomendaciones, sin embargo no faltó quien recomendó que pidiera un reembolso como el caso de Mario C.

‘Yo pediría la devolución de mi dinero porque es es un robo ya que no es algo que así se deba vender por el costo debería ser algo bien preparado’.

Jorge coincidió con otros usuarios en que independientemente del tamaño, la bandeja debería estar llena debido al precio que pagó por este ‘pib fit’ y del sabor dijo que lo comió con coraje.

