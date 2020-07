Hombre muere en la calle porque le negaron atención en hospital de Mérida

Lo que se temía comienza a suceder, un hombre cae muerto en las inmediaciones de un hospital de Mérida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 55 x 16 del Fraccionamiento del Parque, muy cerca de la entrada de la entrada de la Unidad Médica Familiar de la 59 del IMSS de Mérida.

Según dijo la esposa del hombre, Ligia María S.S., desde las once de la mañana comenzó un calvario para su esposo, quien respondía al nombre de Edgar B.C. de 45 años de edad comenzó a sentirse mal.

De acuerdo a la mujer, su esposo comenzó con vómitos y malestares estomacales, por lo que lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital antes mencionado, sin embargo le dijeron que no había espacio, por lo que inmediatamente fue trasladado a una clínica particular donde le hicieron un ultrasonido.

El cuerpo del hombre quedó tendido en la acera de la calle.

Trasladaron al paciente a un hospital particular

Ante la urgencia por atención médica, el hombre fue llevado de nueva cuenta al hospital, pero ya no alcanzó a pedir atención médica, ya que perdió la vida en la entrada de urgencias.

Personas que atestiguan los hechos, aseguran que los familiares del hombre pidieron ayuda al ver que su pariente se había desvanecido en el piso, sin embargo ningún médico salió a atenderlo.

La calle fue cerrada en la espera del personal médico forense.

Ante la emergencia sanitaria que se vive en Yucatán, se tuvo que llamar al 911 para que se hagan responsable del cuerpo.

Cabe mencionar que no se saben las causas de la muerte, sin embargo las autoridades decidieron acordonar la zona e incluso la calle fue cerrada en la espera del personal médico forense, el cual se encargará de levantar el cuerpo.

