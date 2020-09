Hombre golpea brutalmente a su ex novia en Yucatán; casi la mata

Un nuevo caso de violencia en contra de una mujer fue denunciado en redes sociales; la afectada asegura que casi la matan.

De acuerdo con la quejosa, ya se ha levantado una denuncia con las autoridades correspondientes, pero todo parece indicar, que se niegan a hacer valer la justicia, ya que asegura que no han hecho nada al respecto.

En su denuncia, la mujer compartió fotos de como quedó tras la segunda golpiza.

Según manifestó la quejosa, tenía aproximadamente un año y medio de novia con su ex pareja, dijo que como en toda relación, había buenos y malos momentos, sobre todo malos momentos cuando su ex pareja bebía, ya que asegura que tomaba todos los días y cuando no bebía, se encontraba de mal humor.

Aparte de las bebidas embriagantes, el joven presuntamente también consumía drogas, por lo que la mujer le pedía que las dejara, sin embargo sus esfuerzos eran nulos, ya que siempre recaía.

El primer ataque con violencia

La primera vez que se presentó la agresión, la afectada dijo haber estado saliendo de una reunión al poniente de Mérida, cuando de repente llegó su ex pareja, quien se hace llamar Jesús Ismael C.C. y comenzó a golpear a un amigo que se encontraba en el vehículo de la mujer.

La víctima asegura que encendió la marcha del automóvil para irse y el hombre se subió al vehículo y comenzó a discutir, hasta que las cosas se salieron de control, ya que la mujer paró el automóvil para solicitar apoyo de las autoridades y el energúmeno sujeto comenzó a forcejear con la mujer hasta que le propinó un golpe en el ojo.

Posteriormente se desató la ira y comenzó a destruir los cristales del coche, hasta que un conductor auxilio la auxilió, según dijo.

Tras el paso de los días el hombre fue a pedir disculpas al trabajo de la mujer y presuntamente dijo que se haría cargo de los gastos del vehículo.

Este es el presunto agresor de la mujer.

Segunda golpiza la manda a un hospital

De nueva cuenta el hombre volvió a hacer de las suyas cuando en el mes de agosto, acudió a la casa de su ex pareja para una reunión y ‘todo iba bien hasta que se fueron su hermanita y su amiga’, ya que el sujeto presuntamente comenzó a reclamarle y a pelear hasta que la mujer decidió retirarse y él comenzó a enojarse y a golpearla.

Los golpes en esta ocasión subieron de intensidad, ya que no sólo le golpeó la cara, sino todo el cuerpo, así como le fracturó la mano derecha, la arrastró hasta provocarle una herida profunda en el glúteo izquierdo.

Tras la segunda golpiza, resultó con lesiones graves.

Cuando la mujer decidió retirarse tras la golpiza, presuntamente el energúmeno sujeto procedió a destruir de nueva cuenta su vehículo y pese a que llamó a la policía, las autoridades no hicieron nada, asegura la mujer.

La mujer dijo compartir su experiencia para que nadie más pase por situaciones similares.

