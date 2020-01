Hombre golpea a su ex novia en Umán; no aguantó que lo hayan cambiado por otro

Cegado por los celos y la rabia, Víctor Manuel “E”. no se contuvo y le cayó a golpes a su ex novia en un predio del Fraccionamiento Piedra de Agua, perteneciente al municipio de Umán, informaron autoridades locales.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado martes 14 de enero alrededor de las 13:50 horas, fue hasta ayer que se dio a conocer el caso luego de que el violento hombre fue imputado por sus actos por un juez de Yucatán.

El hombre le cayó a golpes a su ex novia en Umán tras descubrir que ya tenía otro galán.

Según el expediente, los hechos se dieron cuando Víctor fue a casa de su ex novia, pero no aguantó ver que su ex pareja recibió mensajes de su nuevo amor, por lo que le reclamó el por qué lo había cambiado tan rápido.

Sin embargo, los reclamos subieron de tono y cegado por los celos y la rabia, empezó a golpear a su ex novia, para después romperle su celular con la intención de que dejara de mandarse mensajes con su nuevo enamorado.

Pagará las consecuencias en la cárcel

Por estos hechos, Víctor Manuel fue denunciado penalmente por su ex pareja y el juez de control, Diana Yadira Garrido, lo vinculó a proceso por los delitos de violencia doméstica, lesiones y daño en propiedad ajena.

El violento novio permanecerá preso luego de que un juez de Yucatán así lo dictaminó.

Asimismo, el imputado permanecerá preso por todo el tiempo que dure el proceso que tiene en su contra y la juez de control dio como plazo de dos meses para que se realicen las investigaciones adecuadas.

