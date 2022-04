Hombre es captado masturbándose en una estación de ADO en Yucatán (Vídeo)

A través de redes sociales, una joven denunció ser víctima de acoso sexual en una estación de autobús de ADO en el municipio de Valladolid.

La denuncia la hizo una joven que se hace llamar en redes sociales como Juli Magaña, quien manifestó que desde que llegó al lugar sintió una mirada sobre ella.

‘Noté que este señor no me dejaba de ver, con una cara de pervertido, me había incomodado tanto de sentir que todo el rato se me quedaba viendo’.

Al percatarse de la situación, la joven se mostró alerta y se percató que el hombre se ‘estaba masturbando con el pantalón’, por lo que decidió grabarlo para enseñarle a una amiga con la que estaba mensajeando.

‘Sentí mucho asco y coraje que hasta tenía ganas de llorar’.

Fueron las palabras que usó la joven para describir la mala experiencia.

Joven denuncia a acosador

El sujeto se tocó sus parte íntimas.

Al sentirse incómoda, la joven decidió cambiarse de lugar, cerca de una señora, sin embargo el sujeto no la dejaba de ver, hasta que decidió reportarlo en la taquilla de boletos de la estación de ADO, ya que no había seguridad en el lugar.

La joven alegó que el hecho no pasó a mayor y lo atribuye a que habían otras personas en la estación, sin embargo lamentó que no las mujeres no puedan sentirse seguras.

‘Valladolid nunca ha sido un lugar seguro y esto lo prueba, tengan cuidado, porque nunca sabemos las intenciones de las personas tan enfermas cómo esta’.

Cabe mencionar que la joven manifestó que estaba sentada normalmente y que sólo se acomodó de manera que pudiera grabar discretamente el momento en que el hombre la acosó.

