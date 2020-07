Hombre duerme en una calle de Mérida al no alcanzar camión para ir a su pueblo

Un hombre del interior del estado tuvo que dormir en una calle de Mérida luego de no alcanzar camión para ir a su pueblo, así lo dio a conocer a través de un vídeo que circula en redes sociales de Yucatán.

El afectado, identificado como De la Cruz Ventura, señaló en un vídeo que subió a su perfil de Facebook que tuvo que dormir en una banca porque no pudo regresar a su pueblo debido al “toque de queda”.

El hombre durmió en una banca, en plena calle de Mérida al no alcanzar camión.

El afectado comentó sale de trabajar a las 9:30 de la noche, situación que no le dio la oportunidad de regresar a su casa porque no alcanzó camión, sobre todo porque a las 10:30 ya no hay transporte.

Aunque no dice dónde vive, De la Cruz Ventura indicó que ni pudo tomar un taxi de alguna plataforma porque le saldría demasiado caro, además de que dudaba que le dieran servicio por la situación.

“Aquí ando, solito en Mérida pues porque no hay gente en la calle, no hay ruido, no hay nada. Ni siquiera hay carros.”

El hombre dijo que a pesar de tener que dormir en una banca, no se queja, ya que el esfuerzo y el sacrificio lo hacía por su familia, además de que para él quejarse no servía de nada, ya que no pasaba siempre.

En el vídeo, De la Cruz Ventura mostró cómo su unfirme se convirtió en una almohada y cómo una banca era su cama, además de que ya hasta se había quitado los zapatos para estar cómodo y descansar.

Gente durmió en calles de Mérida

Aunque tenía intenciones de dormir, el hombre afectado comentó que dudaba en poder descansar, ya que la lluvia de la tarde de ayer provocó que brotaran muchos moscos, los cuales lo estaban comiendo vivo.

Tras la publicación del vídeo en su perfil de Facebook, éste se ha compartido más de mil veces y varios usuarios criticaron a la empresa donde trabaja el de no ser empático con la gente que no vive en Mérida.

Finalmente, De la Cruz Ventura comentó que no sólo él se quedó a dormir en la calle, ya que pudo observar a mucha más gente dormir en parques, ya que como él, no alcanzaron camión para regresar a su hogar.