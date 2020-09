Hombre denuncia robo en gasolinera de Mérida; le cobran litros de más

En medio de la crisis que se vive por la emergencia sanitaria por el coronavirus, un hombre denuncia un robo descarado de dinero en una gasolinera de Mérida.

De acuerdo con el quejoso, acudió a la estación de combustible ESO9317, ubicada en el fraccionamiento Ciudad Caucel, para llenar su tanque, pero grande fue su sorpresa cuando le cobraron el importe por 80 litros.

Según dijo el quejoso, su vehiculo una Dodge Ram color negro, sólo tiene capacidad para 75 litros por lo que, dijo que la máquina expendidoa estaba manipulada.

El afectado, que se hace llamar Gabriel Souza, dijo que el gerente le indicó que no podía hacer nada al respecto, ya que la bomba número seis de la estación antes mencionada, cuenta con los sellos de la Profeco.

El afectado manifestó su inconformidad en redes sociales.

Sin solución robo en gasolinera

El quejoso decidió grabar lo que sucedía para exponer esta irregularidad, sin embargo Souza no logró nada ya que el gerente le pidió que no grabara y se negó a proporcionar su nombre.

Para proceder a la aclaración, el gerente se metió a su oficina y procedió a cerrar su ventanilla para evitar que el quejoso continúe grabando, sin embargo, este último no se dio por vencido y continuó hasta que el encargado salió de la oficina y le entregó coìa de su ticket de compra.

El gerente alegó que como la estación contaba con sus sellos, no se podía hacer nada al respecto.

El gerente argumentó que ellos no pueden devolver el efectivo y sólo podría proporcionar su ticket para que proceda a hacer lo que guste.

De igual manera el gerente le manifestó que no le molesta que grabe, pero considera que la situación no debía salirse de contexto, ya que él no estaba cometiendo ningún error, sin embargo el quejoso argumentaba que era parte de su trabajo y que quería que le devolvieran el costo de esos 5 litros, ya que por cada carga, son los mismos 5 litros que le roban y son casi $100 pesos por carga que se queda la gasolinera.

