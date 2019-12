Hombre de Mérida coloca casita para que animales callejeros se refugien del frío

Después de tantas noticias malas, un vecino del Fraccionamiento Polígono 108 de Mérida colocó en la puerta de su hogar una casa para que gatos y perros callejeros se refugien ante las malas condiciones del clima.

De acuerdo con lo que se puede leer en la publicación, el hombre es vecino de la zona habitacional ya mencionada, ubicada al oriente de Mérida, e hizo esta acción para que los animales callejeros se guarden del frío.

La casita fue colocada al poniente de Mérida por un hombre de buen corazón.

Para lograr su objetivo, sacó a la calle una casita y le colocó un colchón incluido, acción que ha dado resultados según el autor de la buena obra, ya que al menos tres gatos callejeros lo adoptaron para pasar la fría noche.

Asimismo, exhortó a sus vecinos a no llevarse la casita y de igual manera les pidió cuidar la casita. “Si ven que se la llevan, díganles que no, pues sirve para los animales que no tienen casa en esta temporada de frío”, dijo.

De igual manera, en el techo de la casita, el hombre colocó un letrero donde se lee: “No robar; no es basura”. “Casita para perros y gatos de la calle. ¡Ellos igual sienten frío!”, se puede leer en el cártel con un gato adentro.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

BUENAS ACCIONES EN MÉRIDA

Aunque Mérida y en general todo Yucatán tienen un alto índice de casos de maltrato animal, también existen buenas acciones para los animales en situación de calle, los cuales han sido difundidos en redes sociales.

Las buenas acciones se siguen dando en Mérida, pese a los altos niveles de maltrato animal. (FOTO: Consigna Yucatán)

Te puede interesar: Parisina abre sus puertas a perritos callejeros y todo Mérida aplaude el acto de amor

Es de recordar que hasta empresas realizan buenas acciones, tal y como lo hizo una tienda que vende telas, la cual le abrió las puertas a perros callejeros para que se refresquen de las altas temperaturas de meses atrás.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana