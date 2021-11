Hombre con discapacidad en Mérida da servicio de taxi gratuito como terapia

Hace dos años Abraham Chavez Lino sufrió una embolia que limitó la sensibilidad en la mitad de su cuerpo. Año y medio estuvo postrado en una cama, hasta que poco a poco ha recobrado parte de su movilidad, que ahora usa para transportar de manera gratuita a los peatones que caminan por el poniente de Mérida.

En entrevista con La Verdad Noticas, el albañil de 55 años, originario de la Ciudad de México pero con más de la mitad de su vida en Yucatán, comentó que en la bicicleta ha encontrado una herramienta para su terapia de rehabilitación.

Y aunque una de sus piernas se encuentra totalmente dormida, a pedaleo lento Abraham ofrece servicio de taxi gratuito a jóvenes, personas de edad avanzada y mujeres que salen a hacer las compras, para mantener su cuerpo ejercitado y recuperar la sensibilidad en los músculos que hoy se encuentran dormidos.

Medio cuerpo con parálisis

Don Abraham recorre todos los días un polígono de cinco kilómetros a la redonda

Brazo, pierna y rostro del hemisferio izquierdo de su cuerpo no tienen sensibilidad, pues “un coraje” en el trabajo le provocó la afección, que pensó sería una limitación para el resto de su vida.

“Mira, contrabajo me subo a la bicicleta, este brazo no lo siento, por eso lo amarro. Y la pierna la subo con la ayuda de esta vara, pero aquí estamos dándole un servicio gratuito a la comunidad”, expresó el hombre con discapacidad, quien circula todas las mañanas en un polígono de más de cinco kilómetros a la redonda.

Bodega Aurrerá de Francisco de Montejo al norte, Plaza Dorada al sur, Issste de Lindavista al poniente y el mercado de Chuburná al oriente, son los límites a donde la bici adaptada de don Abraham llega, cargando vecinos, mercancía o quien decida aceptar el “aventón” gratuito a bordo de la silla trasera.

Busca servicio de calidad

El hombre de 55 años quiere instalar un techo a su bicicleta adaptada para ofrecer un mejor servicio

“Lo que me han comentado quienes no se quieren subir es que no tiene techito, eso es lo que le hace falta y me gustaría poderlo instalar, pero la verdad es que no tengo un trabajo y la situación ahorita está difícil, por eso me gustaría que alguien me ayude aunque sea a comprar un paraguas para darle a la gente”, comentó el vecino de la colonia Chenkú.

El albañil de oficio comentó que también se encuentra a la espera de recibir un apoyo económico por parte del gobierno federal, ya que desde el ataque que le paralizó la mitad del cuerpo, no ha podido encontrar un ingreso estable para mantenerse.

El servicio de taxi gratuito de Abraham Chavez Lino puede ser solicitado al número 9991 51 1146, número al que también se le puede llamar para brindar ayuda, a este hombre que ofrece un servicio a la comunidad. De igual forma, se le puede encontrar rondando por los alrededores de la Unidad Deportiva Chenkú o en el polígono mencionado anteriormente.

