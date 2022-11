Hombre casi es linchado en Mérida tras intentar robar una bicicleta

Un hombre es casi linchado por vecinos del oriente de Mérida, quienes liberaron toda su ira contra el presunto ladrón.

Hartos de los amantes de lo ajeno, vecinos del fraccionamiento vergel 3 decidieron hacer justicia por mano propia, luego de que casi asesinan a golpes a un presunto ladrón.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle 25C con 8B del fraccionamiento Vergel 3, cuando el hombre intentó apoderarse de un bicicleta y escapar, los vecinos unieron fuerzas para evitar que escape.

Debido a que este tipo de hechos no resulta de gran relevancia para las autoridades, los vecinos aseguran que ‘saldrá libre muy pronto’, por lo que decidieron tomar justicia por mano propia alegando que el delito de robo no es perseguido como se debe y probablemente no recibirá su castigo.

A modo que se le quiten las ganas de seguir robando, los vecinos del oriente de Mérida, decidieron tomar la justicia en mano propia y atacaron a golpes al presunto ladrón para posteriormente entregarlo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes lo llevaron detenido.

Casi linchan a ladrón

Vecinos lo sometieron y lo entregaron a las autoridades.

El hombre finalmente fue atado a la reja del predio mencionado y se dio aviso a las autoridades, quienes encontraron al hombre evidentemente agredido, ya que presentaba heridas sangrantes en el rostro, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos antes de ser trasladado a la cárcel pública.

Si bien este hombre no fue linchado, los vecinos amenazan con que le ‘irá peor si vuelve intentar robar’ en el oriente de Mérida.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram