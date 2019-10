Hombre amenaza con abusar y matar a una mujer de Mérida

Una mujer señala a un hombre a través de sus redes sociales por acoso, el presunto acosador intentó conquistar a la mujer pero como no recibió la respuesta esperada, la amenazó con abusar de ella y matarla.

La afectada hizo una publicación con la foto del hombre donde el la saluda y la invita a vivir juntos. En el pie de foto se puede leer que el hombre ya no busca como fastidiar a la joven mujer.

La joven publicó el inicio de la conversación.

El hombre se puso en contacto con la mujer luego de que ella estuviera buscando una casa para rentar.

Entre los comentario usuarios manifestaron que la joven mujer sólo busca llamar la atención y que el hombre sólo estaba haciendo su 'luchita', sin embargo el asunto se tornó algo violento.

El mensaje donde el hombre amenaza a la mujer.

El hombre le escribió a la mujer un mensaje donde la amenaza.

‘Deja de estar publicando mamadas, me vale verga chava, te voy a buscar y te juro que te voy a matar me vale verga, sólo por dos putos mensajes si te sientes acosada para que puta madre contestas las solicitud, lo que pasa que te gusta el desmadre pinche puta ya tengo tu ubicación y neta me vale verga irme a la cárcel pero te va a cargar la verga y lo puedes publicar’.

En otro mensaje también amenaza la integridad del hijo y la pareja sentimental de la mujer, el hombre alega en el mensaje que como ella se quiso hacer fama ahora le toca a él.

Cabe mencionar que ante la agresividad con la que el hombre se dirigió a la mujer, la comunidad de la red social se manifestó en contra de la mujer alegando que sólo buscaba llamar la atención.

Esperamos que el hecho no trascienda, ya que este tipo de amenazas si se llevan a cabo podrían concluir en un feminicidio.

