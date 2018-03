Hobby se convierte en forma de vida de una pareja en Mérida

Trabajar piedras preciosas, barro y otras peculiares decoraciones artesanales, para don Manuel Valencia Ávila y para su esposa, doña Luz del Carmen Urbina León, es una aventura que nunca pensaron se convertiría en su forma de vida en la ciudad de Mérida.

Con 35 años creando rostros mayas, figuras de tortugas, pulseras, collares, entre otros, las vivencias han sido muy variadas, pero le han dado una gran satisfacción ver cómo la gente aprecia sus creaciones.

Pero también exhortó a las autoridades a que creen más espacios para los comerciantes artesanos que por años han trabajado con sus manos el futuro y el presente de su familia, ya que en ocasiones las ventas bajan, pero con lugares y espacios adecuados esto se puede revertir.

Por otra parte, explicó un poco de sus comienzos: ‘originalmente yo trabajaba en un cordelería, pero cerca de mi casa había un taller de coral negro. En la colonia García Ginerés de Mérida, y yo todas las veces que podía iba al taller, me llamaba mucho la atención. Mi mamá siempre me decía que qué hacía ahí’.

Empezó, dijo, ‘trabajando cruces, collares, delfines, tortugas, muchas cosas bonitas; trabajaba hasta el carey, las conchas y poco a poco viendo fui aprendiendo. Y un después de un buen tiempo, me dijo mi amigo que si podía ayudarlo porque tenía mucho trabajo. Esa vez lo ayude a hacer cien collares’, explicó el artista.

‘Pero yo no sabía, y me dijo inténtalo; comencé a pulir, a barrenar, a hacer cosas con él. Y me decía, te voy a pagar 30 pesos, en aquel tiempo si era algo. Pero le dije que mejor no, que mejor me de piezas, cada vez que chambeaba con el me daba tres pulsitos, un collar, y lo fui juntando en una caja. Inclusive, como trabajaba en CORDEMEX, ahí ganábamos buena lana, y trabajábamos lunes a viernes, descansábamos los sábados y domingos, y pues en esos tiempos esos días dedicábamos para hacer las artesanías’.