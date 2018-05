Historias de estudiantes que cambiaron la vida de maestros en Yucatán

Día del maestro en Yucatán

Hoy se celebra el Día del Maestro en México, y sus movilizaciones por la negativa de la reforma educativa han dado mucho de qué hablar, pero la realidad es que para ser docente es necesario tener una vocación.

Irving Pinto Aké, de 24 años y profesor de la escuela primaria “Mauro López Sosa” en Mérida, comentó que los padres de familia son fundamentales en el profesorado. “Si el padre de familia no apoya al alumno, el maestro no puede hacer bien su trabajo. Yo creo que es uno de los aspectos que siempre voy a estar destacando”, agregó el docente.

Respecto a lo anterior, dijo que en la escuela “Nueva Creación” de Ciudad Caucel en Mérida vivió una experiencia que le marcó la vida.

“Allá (en la escuela) tuve un alumno que estaba alejado de sus padres; su mamá era una persona alcohólica y su papá no vivía con ellos. Y creo que al inculcarnos más en la vida de los alumnos, van saliendo más valores, como es el de la confianza, que generas con el alumno. Creo que es un valor primordial que deben tener los profesores. ¿Pero qué pasa con este chico? Me cuenta su vida, llora conmigo; el alumno me dice que con su mamá le iba muy mal, que siempre estaba metida en el alcohol, que su papá se alejó de ellos por lo mismo. De eso que me empieza a contar, se vuelve un amigo. Y ya lo tenía más presente, él también me tenía más presente y a raíz de esta amistad, muchas cosas cambiaron para bien”, mencionó.

“Cuando llegó al principio de quinto año, sus calificaciones estaban muy bajas. Recuerdo muy bien que me tenía que cambiar de escuela. Esa vez se me acercó y me dijo: ‘gracias maestro, es gracias a usted que me siento muy bien, me tengo confianza, puedo expresarme como soy y pues la verdad es que gracias a usted sí voy a seguir estudiando. Si yo no hubiera hablado con usted, y no me hubiera dicho esas palabras de motivación, yo no hubiese seguido estudiando’. En ese momento le dije, ‘somos humanos, sentimos, tenemos emociones y pues la verdad tienes que afrontarlo, es parte de la vida’”, cuenta con nostalgia.

Momentos inoportunos

Por otra parte, Lupita Dzul Carrillo, directora de profesores de una universidad en Conkal en Yucatán, nos relata dos anécdotas que le han marcado en sus 14 años como docente.

“El primero fue de un chico que llegó de repente a la oficina de maestros para que le pudiera justificar su falta. Cuando le pregunto cuál era el motivo, me dijo que acababan de avisarle que su madre había fallecido. En ese momento sólo le tomé las manos, le dije que sea fuerte y le comenzaron a salir las lágrimas. El chico tenía 21 años y luego de un abrazo, le dije que lo veía después”, señaló la maestra, quien dijo que como docente hay momentos donde tienes que ser más fuerte y decir las palabras más adecuadas, cuando a veces no existen. “Ahora cada vez que me ve me saluda con respeto a pesar de que ya no le doy clase’, mencionó.

Apoyo moral

El otro caso fue el de una chica que se le acercó y de la nada le contó que tenía que dejar la escuela porque ya no aguantaba el ritmo que llevaba. Ella vivía en Molas y a las cuatro de la mañana tenía que salir para esperar el autobús que la dejaba en la escuela en la que trabajaba como intendente; después de ahí, a la una de la tarde aproximadamente se trasladaba a Conkal para estudiar. Salía a las ocho de la noche y llegaba a su casa a las 11. “Su mamá le decía que deje la escuela, pero ella decía que no quería vivir siempre así; quería superarse, así que le di varios consejos y mi apoyo”, relató Lupita.

La estudiante ahora está en cuarto semestre en la universidad de dicho municipio de Yucatán y cada vez que ve a la maestra la saluda y le agradece mucho por los consejos brindados.

Eduardo Uc/Kattia Castañeda/Erick Peraza