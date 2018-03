Hip-hop en Yucatán un antídoto contra el machismo

Las hijas del rap

No es pionera en el movimiento del hip-hop tal como ella misma lo señala, pero Daniela Ordoñez Guerrero, conocida como ‘Nany’, junto a ‘Las hijas del rap’, ha logrado lo que ninguna otra agrupación femenina ha hecho.

¿Cómo logran su proyecto social?

Somos beneficiadas con una beca de la Fundación Frida, que es un fondo para jóvenes feministas, y son ellas quienes nos dan los recursos para realizar el proyecto en Kimbilá. El proyecto se llama ‘Koolelen’, que en maya significa ‘Soy mujer’.

¿Por qué deciden realizarlo en Kimbilá?

Cuando planteamos las dos líneas estratégicas de ‘Las hijas del rap’, la artística, que era hacer música de protesta, y la otra que estaba destinada a hacer trabajo social, el chiste era regresarle al hip-hop algo de lo que nos ha dado. Buscando en qué lugar podíamos realizar el proyecto se nos aparece Kimbilá, que es un lugar afectado por la violencia machista, y allá decidimos que era el lugar perfecto.

¿Cuál es la primera impresión?

Fue un tema cultural, ya que mientras veíamos a niños jugar fútbol, las niñas tenían que estar en casa lavando ropa o platos, o se la pasaban limpiando la casa. Eso nos rompía el corazón, pero de igual forma, respetamos las costumbres de la comunidad, aunque al final más de 50 niñas participaron en los talleres.

¿Darán a conocer las reacciones de las niñas?

Sí, lo vamos a exponer este 24 de marzo a través de un documental y una revista del proyecto; en estos canales se podrá observar la experiencia que vivieron las niñas al tomar los talleres de rap, graffiti y danza urbana. Además, se dará a conocer un video de rap y hip-hop en maya, el cual fue grabado con las niñas.

Controversial

He escuchado que las mujeres no bailan hip-hop igual que los hombres o a algún padre de familia decir que no le gustaría que su hijo tome clases conmigo, porque va a bailar como mujer.