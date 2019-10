Hellbastard, celebrará sus primeros 10 años como ilustrador en Yucatán

Generalmente trabaja a mano utilizando técnicas como achurado, claroscuro, en blanco y negro, su obra aborda personajes siniestros, seres de ultratumba e incluso pasajes gore que lo han llevado a ser contratado por bandas de Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Hardcore y Grindocre para diseñar sus portadas, llegando a construirse una sólida reputación que ha llevado sus trabajos a diversos estados de nuestro país e incluso países como los Estados Unidos, Alemania y Suecia.

En marzo del 2019 expone en el Salón Chichén Iztá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI una ilustración de temática maya, con motivo de los 8 años de la Feria Internacional de la Lectura del estado de Yucatán.

Un aspecto importante que merece ser resaltado fue la invitación del ilustrador estadounidense llamado Mark Ridik para aparecerv en la segunda edición del libro “Logos From Hell”, en el cual incluyeron 30 de las ilustraciones de Diego, y de todos los ilustradores del mundo, fue el único mexicano incluido.

Ahora, toda una muestra de la sobras de ultratumba de Diego Mena Loría (Hellbastard Art) se presentará este viernes 1 de noviembre, bajo el nombre de Art & My Ink are for the Metal (Parte 2) que incluye obras originales y con temática de la escena musical extrema: heavy metal, Death Metal, Black Metal, Thrash Metal, Grincore, entre otros. La sede será en la calle 67, número 557 A entre 68 y 70 del centro, a partir de las 20.00 horas y con entrada libre con el interesante añadido musical de la banda de Death Metal, Maggots.

Diego sigue trabajando, produciendo nuevas obras, consciente no sólo de que la práctica hace al maestro, sino también que esa constancia muy pronto lo consolidará como uno de los ilustradores más sui géneris de Yucatán y de nuestro país.

Diego forma parte de los artistas que participaron en la compilación de ilustradores mexicanos Sticklerland, el álbum de estampas editado e impreso en Mérida desde septiembre de este año, el cual se podrá adquirir en dicha exposición, al igual que las estampas del autor.

Hellbastard nació en Mérida, Yucatán, y en su estudio personal trabaja ilustraciones, pinturas al óleo, acrílico, acuarela, grabado y graffiti. Su primer trabajo fue a finales de diciembre del 2008, un logotipo para la banda yucateca de black metal llamada Xulub Mitnal.

Diego es uno de los artistas de nuestro estado más activos.

Realizó arte para las bandas de metal Sol Negro (Seattle) en 2012, Discarnate (Suecia) en 2014, Rotten (España) en 2013 y Maggots (Yucatán) en 2016.

Entre 2018 y 2019 fue ilustrador de portada para Psycoterror (revista peruana, compilación 1991-2016), además de la portada y logotipo para MK Ultra de su álbum próximo a salir, lo cual también realizó para Necro Neutron y Bauruuk.

Ricardo D. Pat