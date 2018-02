‘Heladez’ deja sin comer a pescadores de Yucatán

pescadores de Yucatán

De acuerdo con el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro Poniente del Estado de Yucatán, José Luis Carrillo Galaz, las bajas temperaturas de las últimas semanas que han dejado los frentes fríos, ha provocado una perdida para los hombres de mar de aproximadamente 12 millones de pesos.

En ese sentido, indicó que la baja captura de pulpo hizo que unos 15 mil pescadores estuvieran inactivos durante un periodo de dos semanas debido al fenómeno ‘mar de fondo’, lo cual ocasiona pérdidas entre los pescadores, pues día que no trabajen y no vendan su producto, son días en lo que no ganan un centavo.

Con las bajas temperaturas, agregó, unos 15 mil ribereños y aproximadamente unas cinco mil 550 embarcaciones suspendieron actividades, lo que ha provocado que los hombres de mar se dediquen a otros oficios como albañiles y capeadores, con lo cual han buscado una fuente de ingreso extra.

Uno de los afectados, Juan Manuel Salas, señaló que la fila de frentes fríos que ‘azotó’ a la región en las últimas semanas, obligó a los pescadores a quedarse en tierra para no arriesgar sus vidas, por lo que la mayoría de éstas personas se emplearon como albañiles en las diferentes obras que hay en Progreso.

Otro pescador, Miguel Ángel Moo, de Chicxulub Puerto, señaló que este fenómeno es anual. ‘Nos programamos para emplearnos en otras actividades por los frentes fríos, pero esta vez fueron más y muy seguidos, lo cual si nos afectó’, indicó el hombre.

Por su parte, Irving Ramón Flores, hombre de mar de Celestún, dijo que ha logrado sobrevivido al nulo trabajo en el mar, gracias a una tienda de abarrotes que atiende su familia. ‘Cuando no hay salida al mar con lo que se venda en la tienda saca uno para el gasto diario’, expresó.