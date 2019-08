Héctor Herrera “Cholo”, figura inmortal del teatro regional de Yucatán

Héctor Leobardo Herrera Álvarez nació el 12 de agosto de 1934, predestinado a convertirse en el más grande actor cómico de Yucatán. Su amplia trayectoria lo hizo participar en obras de teatro nacionales y regionales, películas y series de televisión regionales, siendo premiado en diversas ocasiones.

Don Héctor Herrera “Cholo”, quien supo darle camino y sentido a la producción teatral regional de Yucatán.

Lili Herrera, presente en el homenaje con motivo del homenaje que se le rindió al cumplirse el noveno aniversario de su fallecimiento, ante su busto ubicado en el parque Teatro Regional del fraccionamiento Residencial Pensiones, comentó a La Verdad que con su padre participó en obras como ‘Macho hasta que me sida’, ‘Baticholo’, ‘Viene pelón el sexenio’, ‘La crisis del Cholo Pérsico’, ‘El pan Dulce de cada día’, ‘Las posaderas de Cholo’, ‘Arriba el sexenio’. “Trabajé con mi papá en el teatro ‘Héctor Herrera’ hasta el 92, y nos aventábamos dos o tres obras por año, porque hacíamos hasta 500 representaciones de cada una”.

A nueve años de su deceso la gente de Yucatán no olvida a don Héctor Herrera.

Lili recordó que en el teatro ‘Héctor Herrera’, desfilaron los mejores actores y las mejores actrices. “Yo tuve maestras formidables que ya no están en este plano pero les tenía un cariño tremendo, a Alicia ‘La China’ Arispe quien era regiomontana y me decía: ‘Si puedes hija, yo ya saqué mestizas y vengo de Monterrey, sí puedes’, era una actriz de carácter impresionante, también la Aída ‘Chichi’ Ayora, doña Chela, otra con la que hice una gran amistad, Aura Escalante, que es campechana pero ‘doña panguera’ que le decían, y por supuesto doña Ofelia Zapata ‘Petrona’.

Lili tuvo la amabilidad de recordar cómo se enteró del deceso de su padre. “Yo no me enteré que mi papá estaba en el hospital, a mí una amiga que estaba en el gobierno, arriesgando su trabajo me hizo favor de llamarme y avisarme que había fallecido mi papá, me enteré como una hora y media después, fue muy triste, muy feo.”

Jazmín López, “Tina Tuyub”, actriz y viuda del homenajeado.

Sin embargo, con su muerte, nació la leyenda, pues su legado es gigantesco, con más de cien obras escritas, todas exitosas y sumamente divertidas, además de su participación en películas como “Encuentro Inesperado”, “Romero”, “Pobre, pero honrada”, “Tonta, Tonta, pero no tanto”, “Entre pobretones y ricachones” y “Blanca Nieves y… sus siete amantes.

El pasado domingo 4 de agosto el inmortal actor fue recordado en el noveno año de su fallecimiento en un acto que contó con los hijos del inolvidable personaje, Fabiola y Jimena Herrera Osorio, Lili Herrera y Héctor Herrera Junior.

Autoridades y familiares rindieron homenaje al cumplirse nueve años de su fallecimiento.

En este, Erica Millet, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erica Millet Corona, informó que con el respaldo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el patrimonio que representa algunas de las obras de don Héctor ha quedado protegido y preservado, por lo que se seguirá promoviendo su legado a fin de que su memoria continúe siempre viva no sólo en quienes lo conocieron, sino también en las nuevas generaciones.

Por su parte, Jazmín López, “Tina Tuyub”, actriz y viuda del homenajeado, subrayó que “Cholo” está en nuestros corazones, su herencia está vigente, pues fue un gran maestro, guía y líder. Añadió que además como artista fue inigualable, porque también era director, productor, escritor, bailarín y músico, y todo eso se reflejó en su trabajo.

Ricardo D. Pat