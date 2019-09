Héctor Hernández, un auténtico Sensei de la música en Yucatán

Héctor Luis Hernández Cano nació en Alvarado, Veracruz un 20 de diciembre de 1961. Su padre fue don Honésimo Hernández Hernández quien era oficial de la Armada Nacional, y su madre, doña Martha Cano de Hernández.

Héctor Hernández cuenta con una larga experiencia, ya que además de ser un buen y versátil músico, es un padre dedicado que disfruta de su arte y que, sobre todo, disfruta de la música que interpreta.

El Sensei cree que las autoridades de cultura de Yucatán han trabajado bien, aunque falta más difusión para que la gente escuche la otra música que se produce en Yucatán.

¿Qué instrumentos musicales tocas?

La guitarra, y un poco el bajo, algo de batería y piano, pero estos tres últimos muy poco. Me he dedicado más a la guitarra, aunque por un tiempo solo fui cantante.

¿Cómo y cuándo te iniciaste en la música?

Cuando estaba en la Secundaria, me empecé a juntar con algunos muchachos que tocaban guitarra. Eso fue a la edad de 14 años. Ahí aprendí algunos círculos de guitarra. Ya de ahí, lo siguiente fue llevar serenatas a todas las chicas, jajaja, y también los 10 de mayo a las mamás. Al llegar a Mérida, a estudiar la prepa, seguí con mi aprendizaje de guitarra y aquí me encontré con una banda. Eran los finales de los 70´s y se trataba de una banda que no tenía ni nombre. Más adelante nos llamaríamos “Los Druidas”.

"Mis ídolos en mis comienzos fueron James Brown, Maceo & Macs, Barry White, Kool and the Gang", comentó el Sensei.

¿En qué bandas has participado?

He estado en una infinidad de bandas comerciales locales. Con Ezkape, la banda de mis inicios en la música comercial, no perdíamos oportunidad de tocar algunos covers de rock en inglés y en español. Eso me ha hecho un músico con una mente abierta a todo tipo de música, aunque mi gusto es el Rock en sus distintos géneros: Hard Rock, Heavy, Progresivo. Alguna vez toqué con Censurado, Punto Clave, Grupo José, Avante, La Propuesta, NovaFest, Edición Limitada Uno+Uno, Say Band, y con una buena cantidad de músicos.

¿Quién te puso el apodo de Sensei?

En el transcurso de mi carrera musical he tenido algunos aprendices; uno de ellos se llama Raúl Monsreal (a) Mongo. Él me puso Sensei y fue el encargado de hacerme propaganda con ese mote. Me causa un poco de gracia que mucha gente no sepa mi nombre. Solo me dicen Sensei.

¿Se puede vivir de la música únicamente?

Mucho tiempo he vivido solamente de la música comercial. Ahora es que tengo otro trabajo. Se vive bien de la música solo si eres disciplinado, pues es fácil caer en vicios tontos que no te dejan nada bueno. El género Rock es un poco difícil, sobre todo si te dedicas a componer tu propia música.

