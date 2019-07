Hay que activar el programa 3 por 1 para migrantes, sin recursos

Este es un programa del Gobierno de la República, a cargo de la Secretaría de Bienestar, que apoya las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de organizaciones de migrantes en el extranjero.

Actualmente existen mejores condiciones para que los yucatecos radicados en Estados Unidos inviertan en el Programa para migrantes, pues este año el gobierno federal no asignó cantidad alguna a este esquema destinado a realizar obras de infraestructura social básica, educativa, deportiva y salud, y mediante la aportación de recursos de los paisanos la cual se unía a la de los gobiernos federal, estatal y municipal, por lo que este apoyo sufrió caída.

“Este año no le asignaron recursos y tenemos solicitudes de los alcaldes y de las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos que quieren invertir en el mejoramiento de escuelas, del sistema de agua potable o en el alumbrado público, pero como no tenemos posibilidades de concretar no hemos hecho nada pues si no tenemos respaldo presupuestal engañaríamos a los paisanos” informo el director del Indemaya, Eric Villanueva Mukul.

Erik Villanueva Mokul, director de Indemaya

Reconoció que por más esfuerzos que ha realizado en el estado persisten altos índices de pobreza y marginación en las zonas rurales, situación que, es más lacerante en 20 municipios enclavados en la zona de más tradición indígenaen el estado de Yucatán.

“Es una situación difícil que requiere de muchas inversiones y muchos años, pero la administración estatal ya comienza a hacer inversiones, en estas semanas el gobernador anunciará los programas para el combate a la pobreza en estos municipios, lo que es un gran adelanto y apoyo.

Recordó que se requirieron de 40 años para transformar la realidad en el sur, una zona típicamente indígena en cuanto al predominio de la milpa tradicional y que hoy es una de las más importantes porque se han hecho grandes inversiones permanentes con proyectos que detonan las transformaciones.

En cuanto al convenio, dijo que la agenda, metas y objetivos del Inpi, en el ámbito federal, y del Indemaya, en el estatal, son muy similares; buscar la mejora de las condiciones, económicas, sociales, culturales y políticas de los pueblos indígenas, y en el caso del Yucatán del pueblo maya.

“Se ha trabajado junto con ellos y ahora afinaremos las tareas para trabajar de manera coordinada y potencializar los recursos humanos, económicos y materiales para tener más beneficiarios y sacar adelante el pueblo maya”.