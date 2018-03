Hasta 30 mdp gasta una persona por cáncer de mama en Yucatán

Llega a costar hasta 30 millones de pesos por persona el tratamiento de cinco años

‘Cada quimioterapia cuesta alrededor de tres mil pesos, pero a ello hay que sumarle los medicamentos que ordene el doctor, y si hablamos de una persona con escasos recursos el panorama se vuelve crítico’, recalcó.

‘El doctor me dice que estamos a tiempo, esta semana me seguirán haciendo análisis y tengo fe que no tenga que extirparse todo el seno’, recordó.

Tener más de 40 años de edad,

Inicio de la menstruación antes de los 12 años de edad

Menopausia después de los 50

No haber tenido hijos

El primer embarazo después de los 30 años

Antecedentes familiares directos con cáncer mamario

Uso de anticonceptivos por tiempo prolongado

‘La mortalidad por cáncer de mama va al alza debido a una mayor incidencia de este padecimiento por el aumento en la esperanza de vida, la modificación de hábitos y la relación del mismo con la obesidad’, Manuel Jesús Paredes Aguilar, Director de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud de Yucatán.

Con base en datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el tratamiento de una persona con cáncer llega a costar 30 millones de pesos en cinco años. En Mérida, la presidenta de la Fundación Tócate, Alejandra Gutiérrez Blanco, señala que el tratamiento del cáncer de mama en una clínica particular puede costar entre 250 mil y hasta 500 mil pesos, pero el monto dependerá del número de quimioterapias que reciba el o la paciente.Puntualizó que la detección temprana reduciría los costos del tratamiento, por lo que el reto principal es promover la cultura de la prevención entre la población, para atender etapas tempranas y garantizar un tratamiento oportuno. Tanto en materia financiera como emocional, el cáncer consume y destruye. Por ello los especialistas destacan la importancia de llevar un estilo de vida saludable, así como una revisión constante, sobre todo cuando existen antecedentes de este padecimiento en la familia.En Yucatán, las estadísticas reportan mil casos de cáncer de mama al año, y de éstos el cincuenta por ciento termina con la vida del paciente debido a que se detectó cuando ya era demasiado tarde. Afortunadamente, agregó, ha crecido la prevención y cuando se detecta de manera oportuna, se ha logrado salvar a la persona, mujeres y hombres, ya que en el sexo masculino también se registran casos en un uno por ciento. Por su parte, cifras de la Secretaría de Salud indican que el 90 por ciento de los casos detectados se encuentran en las etapas finales, cuando el tratamiento y la atención se hacen más costosos, al mismo tiempo que reducen la esperanza de vida del paciente. Desde hace varios meses Selene Espinoza visita al oncólogo del IMSS, tiene 37 años y le detectaron cáncer en el seno izquierdo.La señora Espinoza entra en las estadísticas de las autoridades en Salud que indican que en Yucatán el cáncer de mama y el cervicouterino son la primera y segunda causas de muerte en el segmento de población de 25 años o más, afirmó el director de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Manuel Jesús Paredes Aguilar. Aseveró que la mortalidad por cáncer de mama va al alza debido a una mayor incidencia de este padecimiento por el aumento en la esperanza de vida, la modificación de hábitos y la relación del mismo con la obesidad. Detalló que en México, a partir de 2006, dicha patología es la primera causa de decesos por cáncer en la mujer. En lo que respecta a Yucatán, la entidad se ubica por debajo de la media nacional, en el sitio número 26, con una tasa de mortalidad de 13. 2 por ciento, mientras que la nacional es de 18. El galeno indicó que la edad promedio en la que se presenta el mayor número de casos es de 54.9. ‘Lamentablemente, sólo el 36.6 por ciento es diagnosticado en etapa temprana, el 16.2 en la intermedia y el 37.1 en etapa tardía; un diez por ciento del total son no clasificables’. Insistió en la realización del tamizaje para una detección oportuna, lo cual reduce potencialmente la tasa de mortalidad y la carga de esta enfermedad en la población de riesgo entre 20 y 40 puntos porcentuales.De acuerdo con las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 99% de casos de cáncer de mama lo padece la mujere y que tres de cada 10 mujeres con cáncer tiene el de mama. La incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más de 14.80 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. Los estados con mayor incidencia de cáncer de mama son: Colima (101.08), Campeche (97.60) y Aguascalientes (98.85). Las mujeres de 65 años y más son las más afectadas por tumor maligno con 68.5 casos por cada 100 habitantes. La mortalidad por tumor maligno de mama es de 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 10 años y más edad. El Sector Salud de Yucatán llevó a cabo una marcha con cientos de mujeres, que recorrieron desde el parque de La Mejorada hasta la Plaza Principal del Centro Histórico de Mérida, para concientizar a todas las mujeres sobre este padecimiento, que atendido a tiempo puede salvar vidas. Durante un recorrido por el Centro Histórico se le preguntó a varias mujeres que se dirigían a su centro de trabajo o escuela, si conocían la conmemoración del día, si se realizaban el examen autoexploratorio o visitaban a su doctor a revisión y esto contestaron:Fátima Tun Flores (53 años): ‘Si me realizo la autoexploración desde hace varios años, y le digo a mis hijas que lo hagan también’. Alejandra Yam Chin (69 años): -un poco sorprendida y tímida pues es mayahablante y solo alcanza a decir: - ‘Si voy al doctor, esta semana me toca, no sé qué día se celebra’.lugar nacional ocupa Yucatán en mortandad del padecimientoAños la edad en que las mujeres deben comenzar su autoexploraciónAños es la edad promedio en la que se llega a presentar el cáncer