Hartos de abusos por parte de la CFE, Yucatán se queda en “tinieblas”

Organismos empresariales Canaco servytur, Coparmex, Canacintra, Canadevy, Imef, CCE, el sector obrero como la CTM y la CROC, además del Gobierno de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, los ayuntamientos de Yucatán y la población en general, se unieron para hacer entender al gobierno federal de la problemática que se está viviendo en el sureste de la República.

Con un incremento que va desde el 80 hasta el 300% en los recibos de luz en Yucatán, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce Díaz, representante de las cámaras, detalló que todos los negocios en el estado están siendo muy afectados por esta situación, y no solo negocios, sino la ciudadanía en general, pues al incrementar los costos en el pago de luz, los empresarios debe subir costos para poder salir avante con todo lo que deben cubrir, por lo que todos salen afectados, pues al incrementar el costo de los productos se afecta la economía familiar.

“Estos cobros desmedidos afectan principalmente al bolsillo de la sociedad en Yucatán, si bien es cierto que no todos los recibos han sufrido una elevación desmedida, esto no quiere decir que no les afecte, puesto que en el hogar se tiene una menor afectación, pero sí la tendrán los insumos del consumo de una vivienda” así lo declaró Michel Salum Francis, Presidente de Canaco Servytur Mérida.

Los empresarios yucatecos rechazaron la disminución del 17% de las tarifas otorgadas por la Comisión Reguladora de Energía y solicitaron al gobierno federal un subsidio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sostener los precios más competitivos.

“Para que un Estado prospere en desarrollo y economía, debe funcionar de manera conjunta el “círculo oro”, el cual es Gobierno, Iniciativa Privada y Sociedad, por lo que los yucatecos buscan los beneficios del Estado, por eso nos unimos para externar la inconformidad a los altos costos eléctricos y exigir a las autoridades federales que son las competentes, resuelvan la situación a la brevedad, pues a como están las cosas, un 17% es una burla para los empresarios, pues el estado está en pleno crecimiento, y ese porcentaje no representa nada de ayuda” comento Juan Manuel Ponce Díaz.

Por otro lado Ponce Díaz aseveró que el problema de las tarifas eléctricas ha generado un incremento en el desempleo en Yucatán que pasó del 1.6 al 2.2 y que de seguir así, esto podría aumentar al grado de que más personas pierdan sus trabajos en el 2019.

Con respecto a esto el líder de la industria del vestido en Yucatán (Canaevy), Pedro Góngora Medina comentó que los altos cobros del consumo de energía eléctrica tiene en serio peligro al 10 por ciento de la planta laboral de la industria textil, pues mil 700 de los 17 mil empleados de fábricas y talleres de ese sector corren el riesgo de ser despedidos a principios de 2019 si no se tiene un ajuste de tarifas eléctricas que disminuya la carga económica.

Por su parte El presidente del IMEF en la entidad, Francisco Álvarez Cuevas, subrayó que debido al problema con la CFE ya se perdieron 7 mil 500 empleos, cifra que se incrementaría a 10 mil al cierre de este año El estado, aseveró, está dejando de ser competitivo, pues los inversionistas a la hora de buscar nuevos lugares para instalarse hasta un centavo de dólar les representa un incremento en sus gastos de operación, y prefieren buscar opciones más económicas, pues los costos de energía no son convenientes.

Pidió a los diputados federales asumir su responsabilidad y legislar para conseguir un cambio en la fórmula del tabulador de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, y para homologar los costos, a fin de que Yucatán sea un estado competitivo respecto al de otras zonas del país.