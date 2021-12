Harán vasectomías gratuitas a hombres de Yucatán que no tengan seguro social

El Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán anunció su campaña gratuita de vasectomía sin bisturí, para la población que no cuente con seguro social, esto con el objetivo de promover métodos anticonceptivos en el hombre.

La campaña de vasectomía está enfocada a la población masculina de 35 años o más de Yucatán que ya no desean tener hijos o no quieran a través de un procedimiento seguro e irreversible que también beneficia a la mujer al prevenir embarazos no planificados.

Las vasectomías serán gratuitas en el Hospital de Alta Especialidad de Yucatán.

Se informó que el procedimiento es ambulatorio, es decir, no se requiere que el hombre sea hospitalizado y, entre los requisitos indispensables, es estar de acuerdo en realizarse un método anticonceptivo permanente, por lo motivos mencionados.

El doctor Michel Bastarrachea explicó que en una primera visita “al paciente se le realiza una revisión de rutina, se abre un expediente para el historial clínico, se le solicitan estudios de laboratorio y se les pide firmar el consentimiento para la intervención”.

Señaló que es un procedimiento sencillo, en donde se realiza una punción en la piel donde se encuentran los testículos, para luego ligar y cortar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides a la hora de la eyaculación del hombre.

Vasectomía es anticonceptivo del hombre

La vasectomía gratuita está enfocada en hombres que no cuenten con seguro social.

Cabe resaltar que el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán ofrecerá durante el mes de diciembre este servicio gratuito para pacientes que no cuenten con seguro social (IMSS e ISSSTE), en el área de urología de consulta externa.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Hombres que se han sometido a esta intervención indicaron que la cirugía no duele y es una buena opción si ya no se desea ser padre, por lo que hicieron un llamado a aquellos que ya no desean hijos a aprovechar que será gratuito en este hospital de Yucatán.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!