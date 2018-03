HagamosConciencia reúne cientos de voluntarios en Progreso

Redacción Web/Diario La Verdad PROGRESO, Yucatán.- Con la participación de cientos de voluntarios, organizaciones y dependencias de gobierno, como el H. Ayuntamiento de Progreso, el Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), Cultur, El Corchito, la Asociación Nacional de Scouts Independientes (ANSI), Grupo Modelo, Bepensa, Nestlé, todos ellos encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la AC. Futuro Sustentable, este fin de semana se realizó una intensa jornada de limpieza, reforestación y rescate de los humedales aledaños a la pista internacional de remo y canotaje de Yucatán. En este sentido, el delegado federal de la Semarnat, MVZ Carlos Berlín Montero, subrayó que el mangle juega un papel muy importante en el equilibrio de la naturaleza, porque “realiza la tarea de purificar el agua, para que cuando llegue al mar no se contaminen con sustancias tóxicas y su fauna no sufra daños”. Berlín Montero señaló que “es fundamental que todos valoremos la importancia que tiene el mangle ya que se encarga, antes de que lleguen al mar, de absorber todas las sustancias tóxicas que caen al suelo de toda la península y se filtran hacia el manto freático”. Puntualizó que los trabajos realizados son muy importantes porque “el mangle realiza la tarea de purificar el agua para que cuando llegue al mar no se contaminen con esas sustancias y no se dañe la fauna que vive en él, lo que constituye un daño al medio ambiente pero, además, afecta a la economía de las familias de Progreso y de los municipios costeros”. El delegado de la Semarnat señaló que la realización de este evento fue posible gracias al decidido apoyo de Grupo Modelo y agradeció al anfitrión, el director de la pista de remo y canotaje, así como la participación de Luis Felaco, representante de Ecosuby, joven buzo que junto con otros jóvenes y mujeres buzos están trabajando a lo largo y ancho del estado para limpiar los cuerpos de agua.

Noche de #ConcienciaAmbiental

“Sin duda, la película que presenciamos, hizo volar nuestra imaginación hasta un posible escenario donde vimos lo que probablemente puede ocurrir en nuestro planeta si no ponemos todos de nuestra parte para cuidar el medio ambiente y preservar nuestros recursos naturales”, externó el delegado de la Semarnat en Yucatán, Carlos Berlín Montero.

Por otra parte, Carlos Berlín informó que la noche del sábado, también dentro del programa “Hagamos Conciencia”, tuvo lugar una velada en la que se realizó una intensa jornada de concientización acerca del cuidado del medio ambiente en medio de un ambiente familiar y de esparcimiento. Explicó que se reunieron tanto progreseños como visitantes al puerto, para disfrutar de la magia de la cinematografía y posteriormente de la música que tanto gusta a los yucatecos.Durante la jornada se plantaron 100 plantas de Uva de mar y Anacahuita en los alrededores de la pista de remo; y 500 plantas más en distintos sitios de manera simultánea Asimismo, se recolectó más de una tonelada de deshechos, principalmente botellas de pet, llantas, aluminio lámparas incandescentes y hasta un refrigerador