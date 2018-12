Hacen negocio con adopción y custodias en Yucatán

La corrupción de abogados y autoridades del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) y La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) hacen que la adopción y la custodia de los niños se conviertan en un lucrativo negocio, denunció la representante del Movimiento ‘!Yucatán…No más negocios con nuestros hijos¡’, Dariana Quintal Narváez.

Destacó que hay registrados más de diez casos de arbitrariedades en los procesos de otorgamiento de la patria potestad y en procesos de adopción, por lo que podría asegurar que hay toda una red de corrupción definitivamente; ya que en el departamento de adopción, los empleados la hacen de psicólogos, trabajadores sociales y personal jurídico porque ellos determinan quién puede o no adoptar a un niño y en otro caso, quién puede obtener la patria potestad de los infantes.

“Es toda una red de corrupción, aquí se hace negocio con dos factores: niños de Caimede y niños en procesos legales en donde los padres pelean guardia y custodia”, indicó la activista en pro de las familias y los menores de edad.

Asimismo, explicó que “nosotros tenemos denunciado incluso a la misma coordinadora del área de psicología, Maricarmen Cob Gutiérrez; también está demandada penalmente la que era procuradora de Prodemefa, Irene Torres Ortegón”.

Esto, dijo Quintal Narváez, por múltiples actos e irregularidades que van desde corrupción, acoso, alteración de información. “De gratis no hay nada; y si me dicen que sí lo puedo demostrar, no puedo demostrar que les pagaron, pero sí puedo demostrar lo que hicieron”.

“Yo afirmo que es una red de corrupción, a la que tengo perfectamente detectada”, indicó la también madre afectada de la situación, que es notable la intervención de abogados de la instancia gubernamental para apoyar a litigantes privados y así favorecer, presentar falsas denuncias sea en contra de madre o padre “para facilitar una custodia”.

Asimismo, indicó que durante este año, esta organización tiene conocimiento de más de 10 casos, pero esto derivó en que 30 menores fueran devueltos a sus hogares y con sus padres.

“Yo donde me he enfocado más, por la vulnerabilidad y por las irregularidades en los procesos, es en los niños del Caimede. Yo creo que los asuntos de custodia son muy delicados, muy dolorosos, muy traumáticos para los menores; pero al final de cuentas tienen por lo menos la oportunidad de salir a la calle.”

Pero en el caso de los pequeños del Caimede “que no ven a papá, no ven a mamá, ni siquiera saben por qué están recluidos tengo información de que no se les trata nada bien”.