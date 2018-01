Habrán las mismas oportunidades en Yucatán para candidatos y candidatas

IEPAC

Para los alcaldes en funciones que buscan reelegirse en el car- go, no habrá oportunidades da- do que los espacios para integrar a las mujeres han sido garanti- zados por el órgano electoral de Yucatán.

“De no cumplir con el repar- to igualitario de candidaturas en hombres y mujeres, podría que- dar sin efecto los registros” ad- virtió María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Iepac.

El instituto, tiene facultades para rechazar el registro del nú- mero de candidaturas de un géne- ro que exceda la paridad, jando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.

SEGMENTACIÓN

En caso de que no sean sustitui-

das no se aceptarán dichos regis- tros, agregó.

Con la nalidad que los dirigen- tes de los partidos políticos no se vayan por la tangente a la hora de designar candidatos y candida- tas, en el seno del Consejo Electo- ral se aplicaron varios“candados” entre los que resalta la segmenta- ción que se hizo de la entidad al dividir en tres partes los ayunta- mientos y diputaciones: 1) donde los partidos políticos registraron en la última elección alta vota- ción, es decir donde ganaron; 2) donde los partidos políticos re- gistraron baja votación, es decir donde perdieron y 3) donde no han postulado candidatos.

En cada una de una de es- tas segmentaciones, particu- larmente los partidos políticos dominantes deberán designar en cantidades iguales a hombres y mujeres tanto en los municipios y distritos donde han ganado co- mo en los que han perdido.

Se determinó de la anterior manera, ante la amenaza que ad- virtieron las propias mujeres, al considerar que los dirigentes de los partidos políticos enviarían mayoritariamente a las mujeres, pero a los municipios perdidos o de más baja votación.

Actualmente sólo nueve mu- jeres ocupan diputaciones en el Congreso Estatal y únicamente ocho encabezan Alcaldías de los 106 municipios, por lo que la la- bor para que se cumpla la equidad genérica se advierte titánica.

Las cifras anteriores contras- tan con el 51 por ciento de mu- jeres de la cantidad total de la lista nominal y en donde a pesar que desde las últimas elecciones

constitucionales entró en vigor la regla gradual de designar a más mujeres, esta simplemente ha si- do ignorada por los partidos y sus dirigentes.

PLANILLAS

A la segmentación se agrega el hecho que en la entidad hay 80 de los 106 municipios cuyas plani- llas de regidores son impares, de ellas 54 municipios tienen pla- nillas de 5 regidores; 25 con 11 regidores y 1 municipio (Mérida) integrado por 19 regidores. Pa- ra ellos quedó establecido que en la regiduría impar se designará a una mujer, como una forma de compensar el que ancestralmente han sido los varones quienes han mayoriteado en la conformación de dichos cabildos.