Habrá resultados simultáneos en las seis elecciones de Yucatán

elecciones de Yucatán

El vocal ejecutivo del INE, Fernando Balmes Pérez advirtió que están prendidas las alertas para que el delito de alteración del padrón electoral que ya ha sido detectado no surta efecto en la jornada electoral del 1 de julio.

100 SIN CREDENCIAL

‘Hemos detectado a ciudadanos que supuestamente vienen a vivir de Quintana Roo a Yucatán, haciendo un cruce de información con quienes de Yucatán se van a Quintana Roo, para verificar la información, acompañados de los representantes de los partidos políticos’.

Estamos hablando de cerca de 100 ciudadanos al momento que están en esa circunstancia, por lo que aplicamos el protocolo donde se establece también la denuncia ante la Fepade.

Se trata de las primeras medidas aplicadas para frenar el llamado turismo electoral en la entidad que desde el 2010 se practica entre las dos entidades Yucatán – Quintana Roo.

P.-¿A cuál partido se ha señalado de promover estas conductas?

R.-Los partidos han presentado requerimientos de procedimientos, el PRI fue el primero que pidió que se actuara y el PAN ya ha presentado algunos documentos, por lo que estamos trabajando de manera conjunta; ya hay mecanismos y protocolos establecidos que garantizan la seguridad de que no se va a dar el caso. Quiero confirmar que esos ciudadanos que están en esa naturaleza no van a recibir su credencial, con lo que se impedirá que cometan el delito.

P. ¿Cuántas casillas se van a instalar el 1 de julio?

Balmes.- Va en función de la cantidad de ciudadanos que integran la lista nominal, estamos hablando que un 6 por ciento de 2015 a 2018 aumentó el número de ciudadanos registrados en el padrón y la lista, esto trae como consecuencia que haya mayor número de casillas.

Estamos hablando que en el proceso anterior fueron 2 mil 520 casillas, ahora serán 2 mil 642 casillas, lo que representa un incremento, aunque todavía es una proyección, porque la confirmación se hace con el corte en la lista nominal al 31 de enero.

200 MIL CIUDADANOS SERAN FUNCIONARIOS DE CASILLAS

Otro dato importante es que la lista nominal servirá también para realizar la insaculación del 13 por ciento de los ciudadanos, estamos hablando que de cerca de 200 mil ciudadanos son los que van a ser invitados por parte del INE para integrar nueve elementos por cada casilla electoral, seis propietarios y tres suplentes, son los que vamos a tener en cada casilla, así que la lista es el instrumento fundamental para todo el proceso, para ubicar el número de casillas, para saber el número de ciudadanos que vamos a tener y obviamente para que cada casilla tenga listado de ciudadanos.

RESULTADOS SIMULTÁNEOS

P. ¿Qué nos puede decir al respecto del PREP y cómo va a funcionar el día de la elección?

B. Vamos a tener 3 formas de obtener la información, primero con el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) con el que se detecta cualquier incidente en la jornada electoral; a partir de las 11 de la mañana vamos a pasar el primer reporte sobre la instalación del 90 por ciento de las casillas, posteriormente serán más reportes, hasta el cierre de las urnas.

Después empieza el Conteo Rápido, que el INE va aplicar tanto para presidente como para gobernador, y al Iepac se le va a dar la información de cuál fue el resultado de este conteo rápido e informe la tendencia de la votación.

También tendremos el PREP, que van a tener tanto el Iepac como el INE. En la plataforma se irá cargando el conteo de las casillas, así como el acta, lo que se va a tener la certeza del resultado escrutinio, y cotejado con el acta. Con las seis requerimos seis personas y está por definirse que haya una consulta popular federal y esto implica que podrían ser 7 urnas.

P. ¿Habrá simulacros, para verificar que estos dos Prep funcionen bien?

B. Junio, va a ser un mes de puros simulacros relativos al SIJE, al Conteo Rápido, al PREP y de cómo se va a realizar la votación. Lo hemos hecho en cada proceso electoral en el Tecnológico de Mérida, y en esta ocasión la volveremos a hacer ahí, si nos lo permiten.

P. Recientemente se dio a conocer que a Yucatán le corresponden tres distrito para representación indígena, ¿cómo van los partidos en este tema?

R.- de los 13 distritos en el país, tres están los distritos I con cabecera en Valladolid, el II en Progreso y el V en Ticul.

De estos distritos, el 50 por ciento deberá ser mujeres y 50 por ciento hombres. Son medidas compensatorias y acciones afirmativas que los partidos deberán cumplir en la designación de sus candidatos.

De igual forma se está atendiendo la no discriminación, con el lenguaje de las boletas, ya no va a ser Presidente, Senadores, Diputados de la República, sino Presidencia, Senadurías y Diputaciones, así debemos expresarnos cuando tengamos que hablar sobre los cargos de elección popular. El INE no va a permitir que haya discriminación en ningún ciudadano que tenga distinta expresión a su sexo, por ejemplo.

P.- ¿Significa esto que si en la credencial aparece como un varón pero va maquillado o vestido de mujer, no habrá problema para emitir el voto?

R.- Si tiene otra expresión, tiene derecho a votar.

P. ¿Pero esto no se va a prestar, no tanto a la discriminación, sino a confusión?

R.- Hay un protocolo que se está informando a los capacitadores, para que identifiquen al ciudadano. Hay candados de seguridad para este tipo de situaciones, si alguien se quiere disfrazar para intentar hacer una trampa, existe la marca de tinta en el dedo y en la credencial, por lo que todo eso está previsto para que ningún ciudadano trate de cometer algún delito, porque votar dos veces es un delito.