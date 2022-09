Habrá puestos de revisión en Mérida por el Grito de Independencia

Las autoridades encargadas de la seguridad en Mérida instalarán perímetros con puestos de revisión a los alrededores de la Plaza Grande, durante la noche del 15 de septiembre, para garantizar que la celebración se lleve a cabo sin ningún inconveniente.

El comisario de la Guardia Nacional en Yucatán, Domingo Tito Baena Salgado, compartió que en colaboración con la Policía Estatal y Municipal, se integrarán al dispositivo general que se realizará en las calles del primer cuadro de Mérida, para mantener la seguridad de quienes acudan a presenciar el Grito de Independencia y el espectáculo posterior.

Explicó que serán dos filtros, el primero a dos cuadras de distancia de la Plaza Grande, a la altura de las calles 56 al oriente, 55 al norte, 67 al sur y 66 al poniente, el cual regulará el tránsito peatonal y vehicular en la zona.

Además, a una cuadra del Palacio de Gobierno, en los cruces de la 58 con 61, 58 con 63, 60 con 65, 62 con 65, 63 con 64, 61 con 64, 59 con 62 y 59 con 60, se instalarán vallas metálicas en donde se revisará a quienes intenten acceder al área del festejo.

“Estaremos revisando, vamos a colocar los puntos de revisión, para que la gente no llegue con mochilas, no traigan cohetes, no traigan algún artefacto por ahí especial, vamos a estar procurando la seguridad”, agregó.