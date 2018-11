Habrá mayor transparencia y vigilancia en el tema migratorio: Solalinde

"Hay gran interés en el tema migratorio por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay mucha voluntad política", expresó el padre Alejandro Solalinde Guerra, en su visita a Mérida, y adelantó que habrá cambios en el Instituto Mexicano de Migración (INM), tanto en su administración como en la seguridad.

“El nuevo gobierno sabe que no estamos jugando, que son vidas humanas, hay voluntad para generar las políticas públicas; los centros de acogida se van a convertir en centros de atención, las estaciones migratorias van a pasar a la historia, ya no va haber policías, habrá transparencia, rendición de cuentas y revocación de mandato, basta con que se compruebe un caso de una acción indebida de algún funcionario y se va a ir para afuera”, dijo.

Pero además de estos cambios, expresó, habría que esperar también cómo será el actuar de la sociedad civil que es muy compleja pero con valores, “por eso la confianza está puesta en la fuerza de todos nosotros”.

Indicó que desde el inicio, cuando se dio el triunfo del nuevo gobierno, se organizaron nueve mesas de trabajo con representantes de todos los estados para configurar las políticas públicas y “hasta el momento hemos demostrado que sabemos trabajar y coordinarnos con el gobierno”.

Señaló el padre Solalinde que su relación con Andrés Manuel es de amistad, “pero soy independiente y autónomo, por eso no acepte ningún cargo público, nunca he sido de partidos, pero si veo algo y cuando ha sido necesario corrijo algo directamente”.

Asimismo, expresó que en el momento que inicien las obras del nuevo gobierno habrá mucho trabajo para los mexicanos y para los migrantes, “nosotros los católicos no tenemos hermanos de primera o segunda clase, todos somos importantes, por eso tenemos la oportunidad de compartir lo que Dios nos está dando”.

Respecto los migrantes que están por llegar a la frontera norte señaló que está migración forzada, provocada por el norte capitalista, Norteamérica y Europa, nadie la puede detener, y no de detienen ante los peligros.

Sin embargo, expresó que la ayuda no ha dejado de llegar, “ha sido una proeza alimentar a todos, pero lo hicieron las religiosas y religiosos de México, que se pusieron a trabajar, hay quienes llevan juguetes, ropa; estamos viendo un México alentador y con este cariño los migrantes se sienten muy agradecidos”.

Sobre si alguna vez tuvo problemas con la jerarquía católica por participar en el activismo, indicó que si alguna vez lo tuvo, pero ya no.

“Yo me formé para estar con la gente de abajo, pero para la estructura de la iglesia se les hizo extraño su forma de ser, pero después pedí permiso para vivir como misionero incinerarte, pero antes de las elecciones de 2018 no me veían con buenos ojos, pero ahora me han buscado y yo encantado de trabajar con ellos; esta ayuda que se le ha estado dando a los migrantes en la Magdalena Mixuca significa la coordinación de todos nosotros”.