Habrá aumento generalizado del 10 por ciento en Yucatán

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) precisó que el aumento de precios a productos y servicios será de un 10 por ciento generalizado como consecuencia del cobro elevado en tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la liberación en el precio de la gasolina.

El dirigente del organismo empresarial, Michel Salum Francis, explicó que no se había tomado esa decisión porque los empresarios absorbieron el impacto a través del sacrificio de sus utilidades, pero en consenso se llegó a la decisión y dependerá de cada empresario o prestador de servicios el momento en que elevarán sus precios.

¿LOS 1,200 SOCIOS DE CANACOME TAMBIÉN BUSCARÁN EL AMPARO CONTRA LA C FE?

Les solicitamos sus recibos de luz para ver cuál fue el impacto porque no es lo mismo una industria que un comercio. Sin embargo, quienes lo determinen así contarán con el apoyo de la Canacome. Por el momento es apresurado hablar de cuántos negocios podrían buscar el amparo porque no tenemos el consenso aún, pero estamos en vías de análisis.

¿LA CONSECUENCIA DE ESTO ES EL INCREMENTO A LOS PECIOS?

Definitivamente, porque desde noviembre, fecha en que se liberó el precio de la gasolina comenzó el asunto. Los empresarios tienen mayor costo en el traslado de sus productos y eso impactó en las utilidades, aguantaron hasta donde se pudo pero ahora la situación es diferente, con el alto costo de la energía eléctrica.

¿NO ES UN PRETEXTO DEL COMERCIANTE PARA AUMENTAR LOS PRECIOS?

No, por el contrario, el aumento no será desmedido porque las alzas en cascada no convienen ni a los ciudadanos, ni a las empresas. Dudo que se vaya registrar una escalada voraz de precios, y en caso de presentarse, los consumidores deberán denunciar las anomalías antes las autoridades competentes.

¿EN QUÉ MEDIDA DEPENDE EL IMPACTO EN LOS ENERGÉTICOS Y LA LUZ?

Depende del giro del negocio, por supuesto, pero como empresarios, si comercializamos productos, si los producimos, todo lo que estemos generando está impactando nuestros sistemas de producción, puesto que el alza es a la gasolina, electricidad y gas LP, y muchas empresas o industrias utilizan los tres insumos en sus procesos de producción.

¿CÓMO SABER SI EL ALZA EN LOS PRECIOS NO ES ABUSIVO?

Como hay mercado de oferta y demanda, cada comerciante tiene derecho de poner los precios que considere, y nosotros como consumidores deberemos buscar dónde comprar y dónde no. Cuando veamos que nos están causando algún daño con esos precios debemos acudir a las autoridades responsables para denunciar alguna arbitrariedad, como sería en este caso acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿CÓMO DETERMINAR QUE NO REBASARÁN EL PORCENTAJE QUE SE TUVO DE INFLACIÓN?

Los incrementos en insumos y energéticos duplicaron la inflación anualizada del 6.7 por ciento, registramos una subida a los precios de insumos y energéticos desproporcional al índice inflacionario. En el caso del sector industrial la inflación alcanzó hasta un 18 por ciento.

¿HAY ALGÚN AVANCE A NIVEL NACIONAL EN EL TEMA DE LA CFE?

Ayer por la tarde-noche hubo una reunión con un representante de la Comisión Reguladora de Energía para tratar el tema relacionado a la facturación de la CFE sobre el consumo en media tensión del pasado mes de diciembre y cobrados durante este mes de enero. Se les expusieron las fallas que adolece la nueva Metodología de cálculo de las tarifas de Suministro Básico y el arquitecto José Manuel López Campos, en su calidad de Presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) al igual que sus homólogos de Canacintra, Coparmex y del CCE, escucharán las respuestas de los funcionarios.

¿CUÁL SERÁ LA POSTURA DEL EMPRESARIADO SI LAS AUTORIDADES NO LES HACEN CASO, EN EL TEMA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA?

En primera instancia el amparo, pero privilegiaremos el diálogo porque a nadie le conviene un pleito cuando estamos en medio de una situación complicada por ser un año electoral, por estar en medio del Tratado de Libre Comercio que, aunque muchas personas consideren que no les atañe, traerá consecuencias para la economía nacional. Primero, el diálogo, ellos (la CFE) verán si están mal y deberán corregir su metodología. Confíamos en que así será.

¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR EL PROBLEMA DE LA NUEVA LECTURA EN LOS RECIBOS DE LA LUZ?

En un ejemplo muy coloquial, supongamos que se habla del consumo de energía de una casa y que durante todo el año tuviste un promedio equivalente a 100 pesos por cada mes, pero en diciembre que fueron los 15 años de tu hija prendiste todas las luces y hubo mucha gente en la fiesta y que tu consumo se elevó a mil pesos, pero solo por esa ocasión. Entonces la CFE toma ese consumo de mil pesos como si fuera tu gasto promedio de todo el año. Es decir que a partir de ahí es donde te cobra y eso lógicamente te impacta. Si se trata de un negocio, el importe será más elevado, pero si hablamos de una industria el ejemplo se vuelve superlativo, porque su maquinaria trabaja las 24 horas ininterrumpidamente.