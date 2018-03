Hablemos de negocios

Condiciones para rentar un local comercial

La ubicación de un local comercial es de suma importancia y simplemente puede significar el éxito o el fracaso de tu negocio. La elección de la ubicación óptima depende de un conjunto de factores que se basa en un análisis de las necesidades de ubicación, una vez que seleccionaste dicha ubicación, y si decides rentar el local, deberás revisar los siguientes puntos en el contrato de arrendamiento.Definir la identidad de las dos partes, el propietario se define como arrendador y tú que rentas como arrendatario. También, en la mayoría de los contratos, el arrendador solicita un aval o fiador, quien tendrá la obligación de cumplir con los pagos del contrato en caso que faltes. Definir los datos exactos del local: superficie, altura, número y dirección, acreditar que el arrendador es el propietario solicitando la copia de la escritura pública, copia del uso de suelo vigente, que no presenta ningún adeudo. También, tendrás que precisar las condiciones de entrega, si tendrá cancel, puerta principal, piso, baño, salida de servicio, etc… Solicitar datos de afluencia vehicular y peatonal en la cercanía del local si está a pie de calle, sino datos de la plaza o centro comercial (nivel socio-económico de la gente que visita, horario y días de visita, rango de edad). Esta información te permitirá validar el potencial de tráfico de clientes que podrán visitar tu local. Definir los costos relacionados al estacionamiento o valet parking, y número de cajones disponibles para el estacionamiento de tu personal y clientes. Recordamos que los clientes que no se pueden estacionar para visitar el local, no serán interesados en venir o regresar.Definir el plazo de arrendamiento, en el mercado y dependiendo del tipo de ubicación (si pie de calle, plaza comercial, o centro comercial) varia de 1 a 5 años, forzosos o no, renovable por el mismo periodo informando el arrendador con 60 días antes de su vencimiento de la intención de renovar. Incluye los costos de la renta, del mantenimiento hasta de publicidad. Estos costos se basan en un precio por metro cuadrado sea en pesos mexicanos o hasta dólares americanos. Independiente del plazo de arrendamiento, existe una revisión anual de estos costos en base al índice nacional de precios al consumidor (INPC), con o sin porcentaje extra. Según la ubicación del local, principalmente en centro comercial, el arrendador solicitara pagar un guante en base a meses de arrendamiento, corresponde al derecho por estar en el centro comercial. Para poder remodelar el local según la imagen de tu negocio, solicitar los días de gracia necesarios para llevar a cabo el proceso de adecuación. Normalmente, independiente de los días necesarios, el número de días de gracia otorgados varía en función del plazo de arrendamiento, y son contados a partir de la fecha de inicio del contrato, y/o fecha de entrega del local. No olvidar de confirmar el horario y los días permitidos para la adecuación. A la firma del contrato de arrendamiento, tendrás que pagar al arrendador el equivalente de un mes, o varios, como renta adelantada ya que la renta en un local comercial se paga durante los primeros días del mes que inicia, así como un depósito en garantía. Normalmente en el contrato de arrendamiento no existe la posibilidad de subarrendar o ceder tus derechos a un tercero, pero puedes mencionar esta posibilidad por ejemplo si eres franquiciante y quieres recuperar el local de tu franquiciatario, conservando así las mismas condiciones de arrendamiento vigentes para continuar con la presencia de tu marca en esta ubicación. Es importante revisar las condiciones de terminación anticipada del contrato de arrendamiento, pueden surgir condiciones ajenas a la operación como catástrofe natural, inseguridad o simplemente que la ubicación seleccionada no te funcione. Normalmente, dando 60 días de aviso por escrito aún antes de terminar el plazo de vencimiento del contrato, el arrendador deberá aceptar la liberación del local pero habrá que negociar el número de meses de penalidad que tendrás que cubrir. También, hay que precisar las condiciones y tiempo de devolución del depósito en garantía.En caso que la plaza o centro comercial tenga una revista de distribución adentro del mismo inmueble o en la periferia, pedir el tiraje y los lugares de distribución, al igual presencia en redes sociales, así negociar que para los primeros meses te incluyan un inserto de publicidad sin costo con un reportaje para lanzar tu negocio en este nuevo punto. Si no existe dicha opción de revista interna a la plaza, pedir las referencias de las revistas zonales que se distribuyen a domicilio sin costo para los recipientes. De igual manera, pedir autorización para poder volantear a la entrada de cada estacionamiento sin costo y a través del personal del mismo estacionamiento, y poder colocar banners en los pasillos del inmueble. En fin como cualquier negocio de retail, la ubicación del local, la publicidad local que realizaras, el servicio al cliente que darás, y tu talento te deberán traer el éxito que buscas abriendo este negocio!