Hablemos de negocios

¿Para qué sirve un software especializado en mi negocio?

Integrar un software especializado para tu negocio permite tener mayor control administrativo en tu operación, mejorar la relación con el cliente implementando por ejemplo planes de lealtad muy valiosos, optimizar la medición del rendimiento comercial de tus empleados en cada uno de tus puntos de venta, así como controlar el inventario disponible y su rotación para mejorar el control de tu flujo de efectivo. En mi caso particular, estamos en una industria donde se requiere controlar una agenda, relacionando clientes, empleados, y servicios. Existen todavía muchos negocios en México en esta industria que utilizan como agenda el cuaderno, lápiz y borrador. Pero de esta manera no les permite controlar los indicadores de su negocio, metas de crecimiento, y definitivamente se pierden algunos beneficios para aumentar sus ingresos. A continuación de damos 3 puntos claves que debes evaluar para transformar esta decisión en una inversión exitosa.Cualquier negocio de servicios y/o retail busca aumentar su ticket promedio, cuando puedes analizar por ticket, por cliente y por empleado lo que ingresaste, te permite en muchas de las ocasiones revisar con tus empleados la razón del porqué no han ofrecido a tal cliente tal producto o servicio adicional, y entonces han perdido la oportunidad de percibir un ingreso extra en caso que tengas implementado una motivación de su compensación con una comisión sobre la venta.En la mayoría de los negocios, el inventario es dinero pagado inmovilizado, que en muchas ocasiones no se analiza suficiente. En este caso, es importante poder analizar por referencia el índice de rotación en días, para así provocar desplazamiento más rápido motivando a tu fuerza de venta y generando un mejor flujo de efectivo positivo en tu negocio.Para mejorar la frecuencia de visita y retención de tus clientes en el tiempo es muy recomendable implementar un plan de lealtad que permitirá a tu cliente recibir puntos para los servicios y productos que consume, así como sobre cada una de las recomendaciones de clientes nuevos que ingresaras de su parte. Así se sentirá honrado por esta atención, el beneficio será compartido y con un enfoque ganar-ganar. Recuerda que capitalizar en el cliente es la fuerza de cualquier negocio, ya que nos traen ingresos, ganar un cliente toma tiempo, conservarlo es complicado, pero es muy fácil perderlo. Muchos negocios desgraciadamente se olvidan que de los clientes vivimos y crecemos! Las marcas internacionales y líderes en sus mercados siempre tienen el cliente como objetivo principal.