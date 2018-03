Hablemos de negocios

¿Por qué visitar una feria internacional?

Para vender en ese país, debes determinar si buscaras y seleccionaras a distribuidores, agentes comerciales, master franquiciatarios para dar a conocer tu marca, tus productos o servicios en el país de interés, o lo harás a través de una coinversión, o inversión directa. Si quieres comprar materia prima, envases, productos terminados y/o semi-terminados, necesitaras identificar fabricantes o proveedores, negociar condiciones y precios, al final cerrar acuerdos. Este trabajo de investigación puede llevar a generar acuerdos comerciales para comercializar en tu país, servicios o productos que complementen tu gama actual. Si tu objetivo es estudiar a la competencia podrás conocer a detalle sus precios de productos y servicios, en qué se diferencian de los tuyos y también su estrategia comercial.

Además de los eventos que se desarrollan en el territorio nacional, es importante visitar las ferias internacionales con diferentes objetivos: desde promocionar tu empresa hasta detectar oportunidades de negocio en un sector determinado. Conscientes del entorno global en el que operan, se torna una necesidad conocer el marco internacional para conocer precisamente a tu competencia en otros mercados, y saber honestamente de tu nivel de competitividad. Una feria internacional es un espacio donde puedes exponer la imagen corporativa de tu empresa/marca, y dar a conocer tu oferta de productos y servicios, en caso que expongas permite también observar a la competencia así como posibles nichos de mercado en tu sector, como detectar a fabricantes y proveedores, además de ser un lugar idóneo donde practicaras networking. Es necesario determinar el objetivo con el que visitaras la feria:Una vez determinado el objetivo, el siguiente paso es obviamente seleccionar a qué feria asistirás, fecha y lugar, si se necesita tramitar una visa para ingresar al país. Es importante contactar al organizador para saber el número de visitantes y el tipo de expositores para darte una idea de la importancia del evento, y saber si es o no significativa dentro de tu sector. En conclusión, las ferias presentan ventajas inigualables por ningún otro medio al reunir una muestra muy significativa de la demanda y la oferta de un determinado sector, en un corto período de tiempo y en un mismo lugar. Y, sobre todo, las ferias mantienen vivo el aspecto humano y la relación cara a cara, porque – no se debe olvidar – las personas no compran ni venden a empresas, las personas compran y venden a otras personas. Tus preguntas y dudas nos ayudan a mejorar esta columna, escríbenos a: [email protected]