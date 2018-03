Hablemos de negocios

¿Quieres abrir una franquicia pero temes ser víctima de fraude?

El sector de las franquicias es una excelente oportunidad para iniciarse en el mundo de los negocios, sin embargo hay varios aspectos que deben cuidarse para iniciar con el pie derecho. Has juntado algunos ahorros y ahora piensas iniciar un negocio. Apostar por una firma ya consolidada puede ser una muy buena opción, siempre y cuando se haga con cuidado. Convertirse en emprendedor no es sinónimo de éxito, a menos que sigas los pasos adecuados. Resulta muy importante investigar la rentabilidad de la propuesta, comprobar la afiliación de la empresa a cámaras formales y dejar claro qué obligaciones estás dispuesto a asumir, ya que esto determinará en buena parte el éxito de tu nuevo proyecto. Muchas veces la gente se va con la idea de que todos los negocios que tienen muchos puntos de venta son franquicias y no siempre son franquicias, hay oportunidades de negocio y hay franquicias. Es fundamental que el cliente final tenga muy claro en qué modelo de negocio está invirtiendo. Obtener una franquicia te permite la explotación comercial de un producto, servicio, actividad o nombre comercial, pero tiene sus peculiaridades. Una vez que has elegido la franquicia de tu agrado, investiga sus antecedentes, no temas preguntar todo lo que se te ocurra, de hecho, es recomendable hacer una lista de preguntas e investigar absolutamente todo, eso es prioritario. El posible nuevo franquiciatario debe hacer su tarea y se dé el tiempo para analizar las ventas, platicar con otros franquiciatarios que ya compraron ese modelo, entender cómo le va y si todo está correcto. Si quieres acortar este camino, fíjate si la empresa esté afiliada a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) u otra cámara de prestigio. Cuando alguien quiere convertirse en socio de la AMF debe pasar por un proceso bastante detallado, donde tiene que dejar constancia de todo lo que se les pide para que un negocio sea franquicia. La Circular Oferta de Franquicia (COF) es un documento fundamental que debe entregarse al menos 30 días antes de la celebración del contrato y confirmará los resultados de tu investigación sobre la solidez de la marca. Es una especie de resumen del contrato, ahí se reflejan los montos de inversión, cuántas franquicias tiene, si han cerrado algunas, si no han cerrado ninguna, si tiene pleitos legales y con eso el público tiene más información. Recuerda que invertir en una franquicia equivale a “casarte” con una marca y el inicio de esa relación debe ser lo más honesta posible, ya que está en juego el patrimonio de años de trabajo y esfuerzos! Tus preguntas y dudas nos ayudan a mejorar esta columna, escríbenos a: [email protected]