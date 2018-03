Hablemos de negocios

Las claves de una franquicia exitosa

Te puede interesar

Te revelo la forma en que debe comportarse una franquicia para alcanzar el éxito dentro de su mercado. Para que una franquicia funcione y resulte exitosa, es necesario tomar en cuenta una serie de factores que pueden ser determinantes a la hora de comenzar el emprendimiento. Es por esto que a continuación te detallo la forma en que se debe comportar una franquicia, para lograr el éxito dentro del mercado: Calidad de los productos y servicios. Las franquicias exitosas mantienen los más altos estándares de calidad en sus insumos, productos y servicios ofrecidos a sus clientes. Consumidores que perciban y valoren el diferencial creado de tu empresa. Los consumidores van a tener la percepción de la empresa por la forma en que son atendidos, más que del dinero que pagan, por lo que aprecian este valor diferencial frente a la competencia. Crecimiento del sector de actividad. Una empresa exitosa se mueve en el sector de actividad con condiciones de expansión, con tendencia al crecimiento, duradero y poco vulnerable a variables externas. Planeamiento y control del desarrollo de la red. Las etapas de crecimiento han sido planeadas con antelación. Los propósitos fueron definidos y las estrategias también, con el fin de conseguir los objetivos propuestos y más tarde evaluar el desempeño frente a las metas planteadas. Proceso de selección de franquiciatarios. La empresa exitosa elige a sus franquiciatarios tomando en cuenta el perfil y no el dinero, con el fin de asegurarse que coincida con el previamente determinado en función a la filosofía de la marca. Los franquiciatarios respetan el know how y aprecian la supervisión del franquiciante. El know how acumulado es una experiencia invalorable para la red, de ahí que lo respetan y lo aplican. Consienten la supervisión del franquiciante, porque impone estándares y los cuida de la mala operación de algún eslabón de la cadena. Reglas básicas del sistema. Los requisitos esenciales del proceso de franquiciar y de la propia red son cumplidos por sus integrantes. El franquiciante es severo en exigir su aplicación, controla y no permite excepciones. Ganar/Ganar. La relación franquiciante/franquiciatario se basa en esta fórmula con transparencia y comunicación directa y abierta mutua. Un proceso de innovación y desarrollo continúo. Aplican un conjunto de actividades creativas y sistemáticas dirigidas a mejorar los productos, procesos y/o servicios de la empresa y su concepto de negocio que se quiera emprender.