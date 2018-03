Habla el papá del niño ‘desaparecido’ hace dos semanas en Mérida

Padre del menor Said Gómez habla sobre la situación familiar y las noticias en las que se han visto envueltos

MADRE DESESPERADA

Te puede interesar

Hace tres semanas se viralizo en redes sociales publicaciones en las que pedían ayuda para encontrar a ‘Said’ un niño de tres años que supuestamente estaba desaparecido y había sido ‘robado’ por sus abuelos paternos. Tras semanas de silencio el padre el menor y aun esposo de Azalea Carvajal Achach, aparece en Facebook declarando que el menor esta con él y que la madre tiene conocimiento de esto. También señala que el menor esta con él por cuestiones del proceso de divorcio y pide amablemente a la sociedad que sean prudentes con lo que comparten y que no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. “Said está conmigo, está muy bien, está feliz y todo esto las autoridades tienen conocimiento, ya que como ven no ha habido alguna Alerta Amber o algún operativo del gobierno para su búsqueda”En medio de su búsqueda la mujer,público por todas las redes sociales que sus suegros habían robado al menor y que podían hacerle daño. Organizo marchas, dio declaraciones asegurando que no sabía nada de su hijo y según declaraciones del padre la mujer sabia exactamente donde estaba el niño.