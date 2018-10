Habitantes de Kinchil expulsan a fuereño por presunto robo

Los habitantes de Kinchil se manifestaron en el palacio municipal para exigir la expulsión de un tabasqueño quien presuntamente es el autor del robo el fin de semana pasado en el preescolar “Chan Xi´ Pal”.

El fuereño fue detenido por la policía municipal en las calles cercanas al plantel, confesó que en efecto había entrado a robar a dicha escuela el pasado viernes por la noche, tras la confesión este se negó a revelar dónde había guardado el motín, por lo que fue llevado a la cárcel de la comandancia.

La directora del plantel, había levantado una denuncia en la FGE con sede en Hunucmá, la cual no procedió debido a que no cuenta con las facturas de los equipos sustraídos y el ladrón no fue sorprendido con estos (tal como exige en el nuevo sistema de justicia penal).

Debido a lo anterior, el tabasqueño cumplió un arresto de tan solo 36 horas en la cárcel local, por lo que fue liberado la tarde de ayer martes.

Los vecinos del preescolar “Chan Xi’ Pal” decidieron que el presidente de los padres de familia, Armando Canul Tzuc, solicite la “expulsión” del fuereño y contratar un velador para el kinder entre otras cosas.

La propuesta de Canul Tzuc sobre la contratación de un vigilante en el jardín de infantes fue aprobada, mientras que la expulsión del acusado dependerá de los pobladores quienes molestos aseguraron que recabarán todas las firmas que sean posibles para expulsarlo definitivamente de Kinchil.