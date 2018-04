Guido Espadas: Empresarios yucatecos, los más cumplidos

Guido Espadas Villajuana, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, habla de cómo ve la nueva modalidad del SAT para realizar la declaración anual. y sobre si afecta este cambio a la labor que desempeñan los contadores públicos.

¿El nuevo prellenado que anunció el SAT facilita el pago de impuestos?

El prellenado vino a darle una mayor velocidad a las declaraciones fiscales y así agilizarlas y hacerlas más sencillas para el contribuyente y para su entendimiento, al traer todos los ingresos que obtuvo la persona física durante el año y evitar tener errores en el llenado de la declaración anual.

¿Desde su perspectiva los yucatecos son cumplidores al hacer sus pagos fiscales?

Los yucatecos son los ciudadanos que más cumplen con el pago de sus impuestos. En mi interrelación con las cámaras he visto el interés que tienen para presentar al día sus impuestos, en tener las asesorías correctas para que todo esté estructurado en su declaración al poner asesores internos en la cámara.

¿Este prellenado que tiene el SAT va a bajar la morosidad de los contribuyentes?

Sino la morosidad, cuando menos el incumplimiento; en cuanto la morosidad dependerá del flujo y del bolsillo de cada uno, sin embargo existe el pago en parcialidades. En la declaración se marca como pago en parcialidades y se tiene todo el año para pagar la declaración anual. En cuanto al cumplimiento ayuda muchísimo el prellenado.

¿Esto disminuye la labor del contador público?

No. Está prellenada, pero un contador público capacitado tiene que revisar si es correcto lo que dice el prellenado o no. No es algo que un contribuyente que no conoce la ley pueda definir si una deducción es o no deducible por cumplir o no los requisitos

¿Cómo se enfrentan al alto índice de las devoluciones que no son reconocidas?

Las devoluciones en ciertas ocasiones no son devueltas pues presentan ciertas inconsistencias, sin embargo no son devueltas de manera automática, la autoridad te hace del conocimiento del por qué no te puede devolver una parte de esa devolución, por lo que con un contador público se puede presentar de nuevo con el saldo remanente una devolución con un trámite diferente.

¿Cómo debe ser una reforma fiscal integral?

Debe ser una reforma justa tanto para el ciudadano como para la autoridad, la cual también busca generar impuestos para el gasto público. Es correcto que a todo ingreso corresponda un impuesto, pero el impuesto debe ser justo y equitativo, que además, se refleje en inversiones sociales.

Más sobre él

Contador Público Certificado, trabaja para una firma en la cual se prestan servicios de Contabilidad, Auditoría Financiera, Cálculo y verificación de Impuestos, Revisiones Fiscales, Revisiones para efectos del IMSS, Infonavit e Impuestos sobre nóminas.