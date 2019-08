Guardia nacional enfocada en el turismo en Yucatán

Como inicio del proyecto de la Guardia Nacional, la cual ya opera en Valladolid Yucatán, grupos de hasta 10 agentes militares, acompañados por hasta dos agentes de la Policía Federal, recorren las calles cuidando el orden de las mismas, por lo que el comandante de la X zona militar informó que se sigue con el reclutamiento de más integrantes para conformarla.

“Para la guardia nacional ya se cuenta con un grupo de 249 que está siendo analizado para pertenecer a la guardia nacional, pues muchas veces no cumplen con el perfil que requerimos y son rechazados pero exhortamos a la población no solo de Yucatán sino de Campeche y Quintana Roo para que se unan no solo a la guardia nacional si no al ejército”.

Víctor Hugo Aguirre Serna Comandante de la X zona Militar.

A los pocos meses de haber tomado el cargo en la X zona militar, el general Aguirre Serna manifestó que el mayor beneficio con el que cuenta Yucatán es su seguridad, “En Yucatán tenemos una gran ventaja al ser el estado más seguro, por lo que estamos trabajando muy bien, por eso hasta ahora hay poca gente en la guardia, y está para reforzar la parte de turismo, por ejemplo en Valladolid donde está operando ya”

Mencionó que en el ejército no discrimina a la mujer, pues hay equidad de género; “En el ejército se cuenta con mujeres también que aman a su patria y se reclutan para servir a la nación, en Yucatán de los 249 que llevamos reclutado ya, el 15 por ciento son mujeres y el resto son hombres”

Por último comentó que ya se están preparando para las festividades patrias que ya se aproximan, donde la X zona militar participará en la ceremonia del 13 de septiembre, el día 15 en el grito y en el desfile del 16 de septiembre donde se dará a conocer más a detalle a la población las funciones de la institución.