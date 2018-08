Grupo Halcones: deporte más allá del tatami

Promover el deporte y catapultar a niños con la selección estatal, es uno de los objetivos para la maestra Mónica Ferráez que trabaja fuerte con la academia Grupo Halcones para seguir aportando atletas a la Olimpiada Nacional.

“La idea es que los niños y jóvenes hagan del deporte un estilo de vida y que lo lleven al máximo, siendo deportistas destacados y que puedan llegar a un nivel de alto rendimiento con miras a competir en eventos importantes y ganar medallas”, expresó la profesora.

Alumnos como Cristian Jiménez y Luis Rivas buscan demostrar su talento para entrar al proceso de olimpiada con miras a ser convocados por la selección local.

“Me gusta este deporte porque es de contacto, tengo muchos años practicándolo y es momento de dar un paso importante con mi agrupación, la que me dará la oportunidad de estar en el proceso”, señaló Jiménez, de 11 años.

En cuanto a Luis le gustaría estar en el equipo y representar a Yucatán en eventos nacionales y ser medallista. “Es un sueño que tengo desde muy chico, me gusta venir a entrenar y convivir con mis compañeros. Además que trabajamos bajo objetivos y perseverancia”, dijo.

También se encuentran Irma Ramos y Miguel Rosado quienes han tenido mayor actividad en torneos locales y fuera del estado.

“En cuanto a olimpiada me fue muy bien porque me tocó responder con medalla de oro en el estatal, plata en el regional y en el nacional quedé en sexto lugar. En estos momentos me preparó para tener una buena participación en la Universiada Nacional”, comentó Ramos.