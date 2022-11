Gripe Aviar no dejará a Yucatán sin huevos y pollos

El presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y representante de la Comisión Estatal de Sanidad Animal (CESA), Esteban Abraham Macari explicó que dicho brote en una granja particular del estado de Yucatán, no representa un riesgo por le momento para la venta y distribución de pollo y huevo en la entidad, por lo que sugirió no alarmarse.

Detalló que desde que se detectó este brote, en una granja de la cual no quiso revelar la ubicación, “se sacrificaron a todas las aves y se puso en cuarentena la zona”, afirmó.

Según el tizimileño se están llevando a cabo protocolos establecidos por la misma Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y por el Gobierno del Estado, por el Comité Pecuario del Estado de Yucatán.

“La realidad de que tenemos un brote en una granja y en esa granja ya se atacó, se mataron las aves, que ese es el primer paso, asimismo se ha establecido un cordón de cinco kilómetros a la redonda para que nada de lo que esté en la zona se mueve, salga, se transporte o se lleve a otros lugares y la tercera parte es la inspección en otras granjas para que no llegara a ver este brote”, dijo.

Presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán explica

Se identificó la granja y se puso en cuarentena.

El también ganadero y presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, detalló que se tiene la sospecha de que la llegada de este virus no fue por importación o exportación de pollos o huevos, sino por medio de aves silvestres como patos u otras especies que llegan a Yucatán desde otras regiones.

“La gripe aviar es una enfermedad que está en el estado, se puede esparcir como en otro estado de la República y el objetivo es mantenerla controlada, hasta la eliminación del riesgo para otras granjas del estado”, recalcó.

Asimismo, explicó que hasta el momento no se ha determinado si afectará a todo el estado, “se identificó la granja y se puso en cuarentena, pero hasta ahora las autoridades no han determinado que esto vaya a provocar escasez de huevo y escasez de pollo, no estamos en ese riesgo, pudiera ser si se expandiera, pero por lo pronto no”, destacó.

Aprovechó para recordar su petición al Gobierno Federal de no limitar los recursos y las funciones del Senasica, ya que es de suma importancia para los sectores productivos, que últimamente han sufrido por brotes de virus en sus animales o productos.

