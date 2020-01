‘Gringo’ quiere callar a tres mascotas de Mérida; descubre lo que hizo (VIDEO)

A través de sus redes sociales una mujer de nombre Nataly O. denuncia a una persona de la tercera edad de origen extranjero quien presume atentó contra la vida de sus mascotas en una colonia en al poniente Mérida.

La mujer afectada comienza relatando que el domingo 26 de enero, alrededor de las 9:30 de la noche, salió a comprar en compañía de su mamá y cuando regresaron a su domicilio se encontraron con algo extraño tirado en el piso, una bolsa con 'un líquido muy oloroso'.

Vecinos que se percataron de los sucedido, se acercaron a la mujer afectada y le contaron que un hombre de la tercera edad de origen extranjero, se acercó al domicilio para tirar ‘dos bolsitas con agua’.

Según explica la mujer, una amortiguo el golpe y otra más se reventó, la cual llamó la atención de la mujer ya que manifiesta que tenía un fuerte olor.

Enojada por lo sucedido y ubicando al responsable, la afectada dio aviso a las autoridades, por lo que se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al domicilio ubicado en la calle 67 C #813A por 102 y 102A en la Colonia Mulsay, donde un ‘gringo’ de nombre Terry reconoció haber tirado las bolsitas.

La mujer acompañó su denuncia con fotos de las bolsas con agua y con un video donde se ve el momento en que los oficiales de la SSP se entrevistan con el extranjero.

‘You no hacer nada, you no hacer nada, qué haces’ le dice el hombre a la mujer.