Greenpeace pide a candidatos en Yucatán cuidar el campo

Luego de diversos trabajos de investigación que buscan generar proyectos en pro del medio ambiente y de las comunidades rurales de Yucatán, para la agrupación Greenpeace es de suma importancia que candidatos, tanto para la gubernatura como para la alcaldía, así como diputaciones y senadurías, presenten propuestas en caminadas a proteger los recursos naturales y respetar las tradiciones de agricultura y apicultura que se realizan en el territorio yucateco.

“Justamente estamos pidiendo a los candidatos que se posicionen al respecto. Hemos buscado a los equipos de campaña para gestionar reuniones con ellos y mostrarles las propuestas y demandas que tenemos como sociedad civil, y como coalición que hemos trabajado. Nos son propuestas nuevas, son propuestas que han sido bien estudiadas y que vienen de una reflexión de las necesidades de las poblaciones yucatecas”, explicó Sandra Lazo, campañista de comida sana de Greenpeace en una entrevista.

“Aún no hemos logrado una reunión tal cual, estamos esperando que nos den respuesta y con esos queremos que muestren su compromiso para escuchar a la gente; este es el momento en el que ellos todavía no están planteando sus propuestas y por eso es que queremos que se posicionen al respecto; porque este es un tema crucial para abordar en el siguiente programa de gobierno por todos los impactos que tiene la forma de producción de alimentos, no solo en la saludo sino también en la biodiversidad y el medio ambiente. Y también cuál es el vínculo directo con el patrimonio biocultural de la región”, dijo para Grupo Editorial La Verdad.

Y por eso, dijo, que es urgente e imprescindible que los candidatos se posicionen sobre estos temas. “Vamos a darles seguimiento a todos los avances que se han dado, la intención es que no se abandonen estos pasos que se han dado. Y presionar sobre todo a estos candidatos para que se posicionen respecto al tema, es darle seguimiento a esas posturas que hagan públicas, y si no dan posturas públicas, también vamos a estar vigilando cómo van a bordar el tema de la agricultura, cómo van a abordar el tema de conocimiento tradicional indígena, los derechos de las comunidades mayas; porqué no se debe seguir aprobando proyectos mercantilistas que pasen por encima de los derechos de las comunidades”, subrayó.