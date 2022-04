Granja de Homún presenta pruebas falsas para conseguir su reapertura

Una vez más la granja de cerdos instalada de manera irregular en el municipio de Homún, se enfrenta a un proceso legal en su contra, por haber presentado documentos falsos como pruebas, con el objetivo de levantar la suspensión que impide los trabajos en sus instalaciones.

El comité maya Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán, contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), por presentar una prueba apócrifa para solicitar al Juzgado Segundo de Distrito, el retiro de la suspensión de operaciones.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, en octubre del 2018, quien era entonces la Jueza Cuarta de Distrito, Miriam Cámara Patrón, resolvió paralizar las actividades de la fábrica de cerdos ante un potencial riesgo de contaminación al agua, aire y de daño a la salud humana en Homún.

Aunque la empresa intentó revocar esa decisión, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la suspensión, por lo que dicha aparcera de Kekén está impedido de criar a los 49 mil cerdos, que por año tiene capacidad de engordar en la granja.

Ante esa situación, el abogado de la empresa productora, solicitó de nuevo que se quitara esa medida cautelar, pero en esa ocasión adjuntó un documento con el membrete de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), firmado por la Dirección de Obras y Conservación.

Este documento apócrifo concluye que el sistema de tratamiento de las aguas residuales que ha instalado la empresa PAPO en Homún, cuenta con las etapas necesarias para entregar agua tratada con la calidad que estipulan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de forma que no causará problema alguno, el agua no se evaporará por las condiciones climáticas de la zona, no se filtrará al subsuelo ni podrá llegar al manto freático o acuífero.

Documento falso

Kanan Ts’ono’ot decidió presentar la denuncia correspondiente ante la FGR

Los representantes de la infancia de Homún y del colectivo Kanan Ts’ono’ot, solicitaron en agosto del 2021 información del mencionado documento a la Máxima Casa de Estudios y un par de días después, recibieron respuesta del Licenciado Jorge Barrera Gutiérrez, Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, quien contestó que el oficio presentado como prueba “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”.

Esto se dio a conocer al Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, a quien se le solicitó remitir el caso a la FGR para que inicie una investigación conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo. El Juzgado decidió no remitir el asunto a esa instancia, sino suspender el procedimiento incidental, porque existía una queja pendiente de resolverse.

Con todo esto, se presume que PAPO, su apoderado legal y otras personas podrían ser responsables de falsificar documentos de la UNAM, con la finalidad de revocar la suspensión definitiva impuesta a la mega granja.

Ante la falta de acción del juez , Kanan Ts’ono’ot decidió presentar la denuncia correspondiente ante la FGR, con la finalidad de exigirle a las autoridades que investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y en su caso, se sancione a quienes hayan cometido el delito de aportar pruebas falsas durante un juicio de amparo.

Esta medida desesperada tiene como único fin, el influir en la decisión de Leal Mota, para que retire la suspensión de actividades contra de la mega granja porcícola de PAPO, decisión que será resuelta el lunes 18 de abril.

