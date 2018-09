Granja Porcícola violenta derechos de pueblos indígenas en Yucatán

Tras las declaraciones del titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, acerca de la legalidad del funcionamiento de la Granja Porcícola ubicada en el municipio de Yucatán, Homún, el activista ambiental y protector de los pueblos mayas originarios, Pedro Uc Be, declaró a esta Casa Editorial que en su opinión este tipo de situaciones competen a otros intereses, lejos del pueblo.

“Yo creo que es muy lamentable lo que declara el doctor (Eduardo) Batllori, en el sentido de que si la empresa está bien, entonces lo que está mal son las leyes. Y eso implica una violación enorme en contra del pueblo de Yucatán; quiere decir que las leyes se hacen en pro de los empresarios y no a favor de la población, eso es grave”, mencionó el activista.

Asimismo declaró que es lamentable que ellos afirmen que cuidan al medio ambiente, cuando a su parecer es contradictorio. “Todo este tipo de cosas es mentira, porque las leyes están hechas para convertir nuestras aguas, nuestros montes y nuestros espacios en un chiquero”, puntualizó Uc Be.

“Eso es lamentable, implica una agresión al pueblo de Yucatán y me imagino que los compañeros de Homún no se van a quedar con los brazos cruzados. Esta violencia viene de arriba, es una violencia que viene del sistema, una violencia en contra de nuestros pueblos. Y además esa forma tan burda, tan horrible de poner antimotines frente a un grupo de gente que sale pacíficamente a manifestarse en contra de una injusticia, es grave”, mencionó.

Otro hecho lamentable, dijo Uc Be, es que “no sé qué mensaje quiere mandar el gobernador de Yucatán (Rolando Zapata Bello), también me preocupa que el gobernador electo no ha dicho nada; eso es un mensaje que va en contra del pueblo maya, y la verdad eso nos preocupa. El pueblo maya está siendo agredido en su propio territorio”.

“Nosotros hemos vista que la invasión a nuestros territorios no es un problema nuevo, yo creo hay una maquinaria en contra de los pueblos”, mencionó el entrevistado para La Verdad Yucatán.

Es de destacar que en días pasados habitantes de esta zona manifestaron su inconformidad por el funcionamiento de la mencionada granja, y clausuraron simbólicamente el lugar.

_Eduardo Uc