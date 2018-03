Graduaciones, un gasto extra para las familias

En la mayoría de las escuelas es obligatorio participar en los festejos, sobre todo cuando estudiantes concluyen un nivel

‘Muchos de los padres y madres hacemos el gasto, endeudándonos con préstamos, o con las tarjetas de crédito o pidiendo prestado entre nuestros familiares, en un afán que los niños y jovencitos no se sientan relegados de los festejos porque la mayoría de sus amigos estarán ahí y será posiblemente, si no coinciden en la nueva escuela, la última vez que se vean y convivan como grupo’, explicaron.

‘Hay quienes tenemos un hijo en primaria, otro en secundaria y uno más en preparatoria, por ejemplo, y aunque un hijo no participe en los bailables de fin de curso, de todos modos hay que comprarle un par de zapatos y su ropa para la graduación’, agregaron.

NO ES OBLIGATORIO

Montos que van de loses lo que tienen que invertir madres de familia en esta temporada de clausuras del ciclo escolar, solamente para sus hijos del nivel preescolar y básico, ya que para la preparatoria, los costos pueden elevarse hasta. Madres de familia como Evelyn Fuentes y Patricia Mendoza Puc indican que en los rubros en los que más gastan son, y para las jovencitas de preparatoria se agrega el gasto del peinado, maquillaje, zapatillas y accesorios para cumplir con un atuendo que casi siempre tiene concordante en todo el grupo que se gradúa. A lo anterior se suma la parte proporcional que le corresponde a cada madre o alumno por el gasto de, cuando el festejo de graduación no se queda solamente en una ceremonia escolar donde se reciben los documentos.Las madres de familia de la escuela ‘Libertad Menéndez’ dijeron que el gasto más fuerte es en lapara la representación de bailables y estampas no solo yucatecas, sino de otras entidades que resultan atractivas por lo vistoso de su folklor y esto incrementa el monto de los recursos económicos que cada padre o madre invierte para la ceremonia de graduación.Al respecto, José Crescencio Gutiérrez González, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 33, dijo que participar en los festejos de graduación para los alumnos no es obligatorio, aunque la mayoría los acepta porque se trata de un evento que marca el fin de una etapa, en el desarrollo académico de los estudiantes. Los festejos, agregó se realizan con el acuerdo de padres de familia, docentes y alumnos y se hacen en función de lade los padres, madres y tutores, pero no es obligatorio, como sí es una obligación realizar la ceremonia escolar donde los alumnos reciben sus documentos que acreditan que han concluido su educación.